Trabzonspor'dan Richarlison bombası - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Richarlison bombası

Trabzonspor\'dan Richarlison bombası
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Trabzonspor, dünyaca ünlü Brezilyalı golcü Richarlison'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Bordo-mavililer Tottenham'a teklifini iletirken, Richarlison'un Trabzonspor seçeneğine sıcak baktığı belirtildi. İki kulüp arasında henüz anlaşma sağlanmazken görüşmeler devam ediyor.

Trabzonspor'da transfer çalışmalarında ses getirecek bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer, Tottenham forması giyen Brezilyalı yıldız Richarlison için resmi temaslara başladı. Trabzonspor yönetiminin İngiliz ekibine teklifini ilettiği ancak tarafların bonservis konusunda henüz anlaşmaya varamadığı belirtildi.

RICHARLISON TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Transferde Trabzonspor adına en önemli gelişme ise oyuncu cephesinde yaşandı. Richarlison'un bordo-mavili ekibin teklifine sıcak baktığı aktarıldı. Brezilyalı yıldızın transfere olumlu yaklaşması üzerine Trabzonspor'un Tottenham ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

TOTTENHAM İLE ANLAŞMA YOK

Transferin önündeki en önemli aşama ise iki kulüp arasındaki görüşmeler. Trabzonspor'un teklifine rağmen Tottenham ile şu ana kadar herhangi bir anlaşmaya varılmadı. Bordo-mavililer, İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürerek transferi sonuçlandırmaya çalışıyor.

TRANSFER İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Kariyerinde Premier Lig'in yanı sıra Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen Richarlison'un transferinin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor hücum hattına önemli bir takviye yapmış olacak. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken gözler Trabzonspor ile Tottenham arasındaki pazarlıklara çevrildi.

Trabzonspor, Tottenham, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Richarlison bombası - Son Dakika
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