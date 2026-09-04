Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku - Son Dakika
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Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku

Osimhen\'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku
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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, RAMS Başakşehir deplasmanında attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdi ve Süper Lig'de 4 haftada 6 gol, 2 asiste ulaştı. Ancak sarı-kırmızılıların sevinci uzun sürmedi. Nijeryalı yıldız, 33. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken yerine Barış Alper Yılmaz girdi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, RAMS Başakşehir karşılaşmasında önce attığı şık golle takımını sevindirdi, ardından yaşadığı sakatlıkla sarı-kırmızılıları endişelendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Nijeryalı yıldız, bir kez daha golünü atmayı başardı.

OSIMHEN'DEN MÜTHİŞ GOL

Galatasaray'ın aradığı golü Victor Osimhen buldu. Nijeryalı santrfor, yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırarak sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Osimhen'in golüyle Galatasaray deplasmanda üstünlüğü yakalarken yıldız futbolcu da sezona yaptığı etkileyici başlangıcı sürdürdü.

İşte o golden kareler;

Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku
Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku
Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku
Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku

4 HAFTADA 6 GOL, 2 ASİST

RAMS Başakşehir karşısında da fileleri havalandıran Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. Nijeryalı yıldız, ligin ilk 4 haftasında 6 gol ve 2 asistle toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı.

Osimhen'in 4 haftalık performansı:

  • 6 gol
  • 2 asist
  • 8 gole doğrudan katkı

GOLÜN ARDINDAN SAKATLIK ŞOKU

Osimhen'in etkileyici performansının ardından Galatasaray'ı endişelendiren anlar yaşandı. Yıldız golcü, karşılaşmanın 33. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Teknik heyet zorunlu değişikliğe giderken Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Böylece Galatasaray'ı öne geçiren golü atan Osimhen'in RAMS Başakşehir karşılaşması sakatlık nedeniyle erken sona erdi.

Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku
Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku

Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • poyraz can poyraz can:
    hadi geçmiş olsun GS buraya kadardı 0 2 Yanıtla
  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Bir takımın 100/50 yükünü sadece bir kişiye yüklersen sonu bu olur ve bu saatten sonra asla eski osimeni sahalarda bulamazssiniz 0 1 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    elenince gelir merak etmeyin osimeniniz geçen senede böyle oldu 1 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Kötüye bir şey olmaz numara yapıyordur hakemler koruyor tff koruyor mhk koruyor adı osimhen ya. 1 0 Yanıtla
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