Canlı anlatım: Osimhen sakatlandı, maçta tek gol var

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00 itibarıyla başladı. Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Sezona Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başlayan Galatasaray, ardından Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi ise 3-2 mağlup etti. İlk 3 haftada 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, averajla haftaya lider girdi. RAMS Başakşehir ise ilk 3 karşılaşmasında 4 puan topladı ve haftaya 9. sırada başladı.

İŞTE İLK 11'LER

RAMS Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kaluzinski, Umut Güneş, Olsen, Kemen, Fayzullaev, Shomurodov.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Davinson Sanchez, Jakobs, Torreira, Sara, Leroy Sane, Batrakov, Yunus Akgün, Osimhen.

CANLI ANLATIM

İLK YARI BİTTİ

41'Ömer Ali Şahiner’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Shomurodov vuruşunu yaptı. Zayıf kalan topu Galatasaray’da Davinson Sanchez tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

40'Shomurodov, ceza sahasında Davinson Sanchez'e faul yaptı.

40'Ömer Ali Şahiner, sağ kanattan topu taşırken Lemina araya girerek topu dışarı gönderdi. Başakşehir, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

38'Sane'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

37'Yunus Akgün, rakip ceza sahası yayı üzerinde Operi’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, pozisyonun ardından Operi’ye sarı kart gösterdi. Galatasaray, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

35'İlk yarıda son 10 dakikalık bölüme girdik.

33'Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz oyunda dahil oldu.

31'Osimhen, sağlık görevlilerinin yardımıyla saha kenarına çıkarıldı.

31'Osimhen’in sağlık ekiplerinin sahaya gelmesini istemesinin ardından sağlık görevlileri oyun alanına davet edildi.

30'Mücadelede ilk yarım saatlik bölümü geride bıraktık.

28'Opoku, orta alanda Osimhen'e faul yaptı.

27'Lucas Torreira, orta alanda Jakub Kaluzinski'ye faul yaptı.

25'Mücadelenin bu dakikasında Başakşehir %55 - %45 Galatasray topa hakim.

24'Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Operi'nin ortaladığı topu arka direkte Skov Olsen göğsüyle indirdi. Kaleci Uğurcan çıkarak topu kontrol etti.

22'Fayzullayev'in kullandığı serbest vuruşta baraja çarpıp seken top dışarı gitti. Başakşehir, serbest vuruş kullanacak.

21'Kemen, rakip ceza yayı gerisinde Lemina'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Başakşehir, serbest vuruş kullanacak.

20'Abbosbek Fayzullayev'in ceza yayı solundan sağ ayak üstüyle çektiği şut farklı şekilde dışarı gitti.

19'Osimhen, Süper Lig'deki altıncı golünü kaydetti.

19'Başakşehir savunmadan çıkmaya çalışırken Torreira ceza yayının önünde yaptığı baskıyla topu Osimhen'e kazandırdı. Ceza yayının sağından Osimhen'in sert vuruşunda üst direğe çarpan top, çizginin içinden sekip oyun alanına döndü. Hakem ilk anda oyunu devam ettirdi ancak VAR incelemesinde topun çizgiyi geçtiği belirlendi ve gol kararı verildi.

GOLLLLLLLLLL Başakşehir 0-1 Galatasaray | Osimhen

18'Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, Osimhen’in şutunda topun kale çizgisini geçip geçmediğini belirlemek için VAR odasıyla iletişime geçti.

17'DİREKTEN DÖNDÜ! Osimhen'in ceza yayından sağ ayak içiyle çektiği şut üst direkten dönerek oyun alanına geri döndü.

16'Kullanılan köşe vuruşunda Osimhen, hava topu mücadelesinde Fayzullayev'e faul yaptı.

15'Lemina, orta alanda Kemen'den topu kaparak ceza sahası sağ çarprazında bulunan Osimhen'e topu aktardı. Osimhen'in şutunda savunmaya çarpan top dışarı gitti. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

13'TEHLİKELİ ATAK! Yunus Akgün'ün rakip savunma arkasına gönderdiği uzun topta Osimhen, topu penaltı noktasında kontrol ederek kaleyi denedi. Meşin yuvarlak, kaleci Deniz'de kaldı.

12'Fayzullayev, rakip yarı alanda Sane'ye faul yaptı.

10' Galatasaray rakip sahada oyun kurmaya çalışıyor.

1'Batrakov'un ortasında Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci Deniz Dilmen kurtardı.

1'Maç çok tempolu başladı.