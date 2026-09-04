500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza - Son Dakika
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500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza

500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza
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Ünlü restoran zinciri Baydöner’de 505 bin 337 müşterinin ad-soyad, telefon, e-posta ve şehir bilgilerinin ele geçirildiği veri ihlaline ilişkin KVKK incelemesi tamamlandı. İncelemede olağan dışı sistem hareketlerini tespit edecek alarm mekanizmasının bulunmadığı belirlenirken, Baydöner’e veri güvenliği ve bildirim yükümlülükleri kapsamında toplam 1 milyon TL idari para cezası verildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), ünlü restoran zinciri Baydöner bünyesinde yaşanan ve 500 binden fazla müşterinin kişisel bilgilerinin çalındığı veri ihlali soruşturmasını tamamladı. 

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Soruşturma dosyasına yansıyan detaylara göre siber korsanlar, bir şirket personelinin erişim bilgilerini ele geçirerek Baydöner’in bilgi sistemlerine sızdı. Gerçekleştirilen saldırıda toplam 505 bin 337 müşteriye ait ad-soyad, cinsiyet, e-posta adresi, telefon numarası ve ikamet edilen şehir bilgileri korsanların eline geçti. Sistemdeki verileri kopyalayan saldırganlar, bir süre sonra üst düzey bir şirket yöneticisinin cep telefonuna mesaj atarak verilerin ellerinde olduğunu bildirdi. Bu gelişmenin ardından Baydöner yönetimi KVKK'ye resmi ihbarda bulundu ve inceleme süreci başlatıldı.

ALARM SİSTEMİ VE EĞİTİM EKSİKLİĞİ İHMALİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayı detaylıca inceleyen KVKK, veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik idari ve teknik tedbirlerin yetersiz kaldığı sonucuna vardı. Yapılan incelemelerde, şirket sisteminde olağan dışı hareketleri tespit edip yetkilileri uyaracak bir alarm altyapısının bulunmayışı en ciddi güvenlik zafiyeti ve denetim eksikliği olarak değerlendirildi. Ayrıca çalışanlara sağlanan veri güvenliği eğitimlerinin yetersiz olduğu ve erişim yetkilerinin sıkı bir şekilde denetlenmediği saptandı.

İKİ AYRI KALEMDE TOPLAM 1 MİLYON LİRA CEZA

Tespit edilen ihmaller zinciri doğrultusunda KVKK, veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almadığı gerekçesiyle Baydöner'e 800 bin lira idari para cezası uyguladı. Kurum ayrıca, veri sızıntısından etkilenen müşterilere zamanında ve usulüne uygun bilgilendirme yapılmaması nedeniyle 200 bin liralık ek ceza kesilmesine karar verdi. Böylece ünlü restoran zincirine kesilen toplam ceza miktarı 1 milyon lirayı buldu.

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Son Dakika Ekonomi 500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza - Son Dakika

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