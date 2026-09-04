12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı - Son Dakika
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12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı

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ABD'de 21 yaşındaki asker Jayden Fox, internette tanıştığı 12 yaşındaki kız çocuğuyla bir otel odasında yakalandı. Çocuğun telefon sinyalini takip ederek otele ulaşan polis, Fox'u tecavüz suçlamasıyla tutuklarken, 2 milyon dolarlık kefalet bedeli belirlendi.

ABD'nin Ohio eyaletinde kayıp olarak aranan 12 yaşındaki kız çocuğunun bulunmasıyla başlayan soruşturma, 21 yaşındaki ABD askeri Jayden Fox'un tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Montville polisi, 14 Ağustos'ta Willowick kentinden kaçtığı bildirilen 12 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, çocuğun cep telefonundan gelen sinyali takip ederek Montville Township'teki bir otele ulaştı.

İNTERNETTE TANIŞTI, YÜZLERCE KİLOMETRE YOL GİTTİ

Polisin yürüttüğü soruşturmaya göre Florida'nın Palatka kentinden olan Jayden Fox, çocukla internet üzerinden tanıştı.

ABD ordusunda görev yapan Fox'un olay sırasında dört günlük izinde olduğu ve Kuzey Carolina'daki Fort Bragg'den Ohio'nun Willowick bölgesine giderek 12 yaşındaki çocuğu aldığı belirlendi. Fox daha sonra çocukla birlikte Montville Township'e geçti.

TELEFON SİNYALİ OTELİ ELE VERDİ

Polis ekipleri, kayıp çocuğun cep telefonunun konumunu takip ederek bir otele ulaştı. 12 yaşındaki çocuk, Fox tarafından kiralanan otel odasında bulundu.

Çocuk güvenli şekilde ailesine teslim edilirken olay yerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda Fox gözaltına alındı.

TECAVÜZ SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

21 yaşındaki asker hakkında birinci derece ağır suç kapsamında tecavüz suçlaması yöneltildi. Fox, Medina County Jail'e gönderildi ve kefalet bedeli 2 milyon dolar olarak belirlendi.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını açıklayan polis, elde edilen yeni delillere bağlı olarak Fox hakkında ilave suçlamaların yöneltilebileceğini bildirdi.

Yetkililer, olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılması için Medina County Savcılığı ve diğer kurumlarla ortak çalışma yürütüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Cep Telefonu, Polis, Dünya, Fox, Son Dakika

Son Dakika ABD 12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı - Son Dakika
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