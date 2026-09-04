Saat başka, çanta başka servet! Georgina Venedik'te göz kamaştırdı - Son Dakika
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Saat başka, çanta başka servet! Georgina Venedik'te göz kamaştırdı

Saat başka, çanta başka servet! Georgina Venedik\'te göz kamaştırdı
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Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodríguez, Venedik Film Festivali için geldiği şehirde lüks tarzıyla dikkat çekti. Modelin saat ve çantasının toplam değerinin yaklaşık 16 milyon TL olduğu belirtildi.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodríguez, Venedik Film Festivali için İtalya’ya geldi. Şehre adım atar atmaz tarzıyla dikkat çeken Rodríguez, deniz taksisinde sergilediği şık görünümüyle objektiflere poz verdi.

İtalyan dantelli büstiyerini kahverengi ipek gömlekle tamamlayan model, kombininde tercih ettiği lüks aksesuarlarla da dikkat çekti.

SAAT VE ÇANTASI SERVET DEĞERİNDE

Rodríguez’in görünümündeki en dikkat çekici parçalardan biri, turkuaz kadranlı ve pırlanta detaylı lüks bir saat oldu. Saatin değerinin yaklaşık 130 bin dolar, yani 6,3 milyon TL olduğu belirtildi.

Ünlü modelin taşıdığı lüks timsah derisi çantanın ise yaklaşık 200 bin dolar, yani 9,7 milyon TL değerinde olduğu ifade edildi.

Böylece Rodríguez’in yalnızca saat ve çantasının toplam değerinin yaklaşık 15,9 milyon TL olduğu hesaplandı.

MÜCEVHERLERİ DE GÖZ KAMAŞTIRDI

Georgina Rodríguez’in lüks tercihleri bunlarla sınırlı kalmadı. Parmağındaki gösterişli pırlanta yüzükler ve boynundaki dikkat çekici kolye de tarzının öne çıkan detayları arasında yer aldı.

Venedik’e oldukça iddialı bir giriş yapan Rodríguez, lüks seçimleriyle festival öncesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Venedik Film Festivali, Cristiano Ronaldo, Venedik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Ronaldo Saat başka, çanta başka servet! Georgina Venedik'te göz kamaştırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Topçulara bu kadar para haram sınıfına girermi ?.... elemanlar sadece futbol oynuyo bu ne aw 0 0 Yanıtla
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