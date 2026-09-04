Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı’ iddiaları üzerine hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Gökçek'in yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla 7 Eylül Pazartesi günü ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında 'yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı' yönündeki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma sürüyor.

MELİH GÖKÇEK'İN ARDINDAN OĞLU VE GELİNİ DE İFADEYE ÇAĞRILDI

Melih Gökçek’in ifadesinin alınmasının ardından, Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmış olup, soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere 07/09/2026 günü saat 14:00’te Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir."

Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Ahmet Gökçek - Melih Gökçek

İFADE VEREN MELİH GÖKÇEK'TEN İLK AÇIKLAMA: HEPİNİZLE TELEVİZYONLARDA BOL BOL KONUŞACAĞIZ

Yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gökçek, şu ifadeleri kullandı: "Burada hepiniz ne dediniz gibi sualler soracaklar. Ben burada savcılığa ifade verdim, bu ifadenin gizliliği var. Şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin. Allah kısmet ederse bu savcılığın araştırma soruşturma bitecek, neticeyi alacağız. Ondan sonra merak etmeyin, hepiniz ile televizyonlarda bol bol konuşacağız. Melih Gökçek çekinen adam da değildir. Hepiniz bilirsin ki ben ısrarla rakiplerimi ekrana davet edip de getiremem. İsim vermeyeyim ama kim olduğunu anlıyorsunuz.

"BEN 500 SEFER SIÇRADIM VE HEPSİNDEN İSTİSNASIZ TAKİPSİZLİK ALDIM"

Ben size bir bilgi vereceğim. Ben hayatımda ilk defa ifade vermiyorum, ilk defa savcılığa gelmiyorum. Üç bölüm halinde anlatacağım bunu. Birincisi ben belediye başkanlığına ilk olarak 94’te seçildim. Yaklaşık 9 yıl muhalefette belediye başkanlığı yaptım. Muhalefet beni didik didik etti. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bunların hepsine ifade verdim. Meşhur bir laf vardır, bir sıçrar çekirge, iki sıçrar, üçte yakalanır. Ben 500 sefer sıçradım ve hepsinden istisnasız takipsizlik aldım. Beni yakalayamadılar. Gözaltına bile aldılar 98’de. Bu birinci dönem. İkinci dönem Refah Partisi, AK Parti iktidarı dönemi. Sen bu dönemde soruşturma geçirmedin mi? Yani rakamı net veremiyorum, çünkü saymadım ama minimum 100 tane soruşturma ve inceleme AK Parti ve Refah Parti iktidarında geçirdim. İfadeler savcılıkta, İçişleri Bakanlığı’nda durur.

Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı

"MANSUR YAVAŞ 'İFADE BİLE VERMEYE GİTMEDİ' DİYEREK YALAN SÖYLÜYOR"

Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. Melih Gökçek hakkında 100 tane soruşturma açıldı deniliyor. Bu yalan. Bunu söyleyenler yalan söylüyor. Ben toplam 25 tane inceleme ve soruşturma geçirdim, bunun 21 tanesi bitti, 4 tanesinin neticesi bana gelmedi. Biten soruşturmalar bir kısmı İçişleri Bakanlığı’nda bir kısmı da savcılıklarda oldu. Bu soruşturmalar yapılırken bilirkişi raporları alındı. Hepsinde benim ifadem alındı. Mansur Yavaş 'İfade bile vermeye gitmedi' diyerek yalan söylüyor. Kaç kere davet ettim ekrana, geldiğini gördünüz mü? Aslına bakarsanız en büyük hakem vatandaştır. Ekrana çıkmaktan kim korkar? Haklı olmayan insan korkar. Mansur Yavaş döneminde 21 tane soruşturmam bitti. Biten bu soruşturmaların hepsine istisnasız Mansur Yavaş itiraz ettirdi. Nereye? Danıştay’a, bir üst mahkemeye itiraz ettiler. 21 tane üst mahkeme ve Danıştay’da da benim lehime onaylandı. Adaletten endişem yok."

SAKIZ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Gökçek'in ifade işlemlerini gerçekleştirmek üzere adliyeye giriş yaptığı sırada ağzında sakız olması dikkat çekti.

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Melih Gökçek’in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, "Biraz önce babam İbrahim Melih Gökçek’in adliyeye ifade vermeye giderken ağzında sakız olduğu ve bunun bir saygısızlık teşkil ettiği yönünde yapılan haberlerle ilgili bir hususu düzeltmek isterim. Bilindiği üzere kendisi şeker hastasıdır. Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır. Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur. Ayrıca, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum." dedi.

Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel tarafından gündeme getirilen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamada, basında yer alan "İbrahim Melih Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı" yönündeki iddiaların aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Hakkındaki soruşturma haberinin ardından kısa bir değerlendirme yapan Gökçek, "Allah'ın izniyle kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ABB'DEN ÇARPICI SUÇ DUYURUSU

Gökçek hakkındaki hukuki süreç, Ankara Büyükşehir Belediyesinin attığı yeni adımla daha da genişledi. ABB Avukatı Nadi Türkaslan, belediye ihalelerine fesat karıştırıldığı gerekçesiyle savcılığa kapsamlı bir suç duyurusunda bulundu. Sunulan şikayet dilekçesinde; Melih Gökçek, aile üyeleri, Beyaz TV Ankara yöneticileri, Osmanlıspor yöneticileri ve ihalelere fesat karıştırdığı öne sürülen diğer şahıslar hakkında "suç örgütü" kurdukları iddiasıyla yasal işlem yapılması talep edildi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Başsavcılığı, Ahmet Gökçek, Melih Gökçek, Murat Ağırel, Ankara, Güncel, Gündem, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Hadi insallah adalet yerini bulur diyecem de. kelepceyle safak vakti almadikdan sonra hikaye hepsi 5 1 Yanıtla
  • Ahmet Koç Ahmet Koç:
    TİYATRO 4 1 Yanıtla
  • Kara kartal null Kara kartal null:
    sakız çiğneyerek gelirler 3 2 Yanıtla
  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    ters kelepçe... 3 1 Yanıtla
  • Deniz Tek Deniz Tek:
    Aile boyu . MAŞALLAH 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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