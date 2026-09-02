Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet - Son Dakika
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Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

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Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasının ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 personelle irtibat kesildi. Batan geminin sahibi, diğer geminin çarpışmanın ardından bölgeden ayrılmış olabileceğini öne sürerek yetkililere 32 dakika boyunca haber verilmediğini iddia etti. Gemi sahibi, “Hatayı anlarım, kazayı da anlarım ama gitmeyi anlamam. O ihanet” sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BATAN GEMİNİN SAHİBİNDE VAHİM İDDİALAR KONUŞTU

İstanbul Silivri açıklarında batan geminin sahibi Tahsin Doğruyol, dehşet anlarının perde arkasını A Haber'e anlattı. Kendi kaptanlarının çarpan gemiyi defalarca uyarmasına rağmen kazanın gerçekleştiğini belirten Doğruyol, karşı tarafın 32 dakika boyunca yardım çağırmadığını ve olay yerinden ayrıldığını vurgulayarak yaşananlara sert tepki gösterdi.

<a class='keyword-sd' href='/marmara/' title='Marmara'>Marmara</a>'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

"KAPTANIMIZ 'ÜSTÜME GELİYORSUN' DİYE UYARMIŞ"

Kazanın sabaha karşı saat 03.10 sularında gerçekleştiğini, acentesinden gelen telefonla olayı saat 05.00 civarında öğrendiğini belirten gemi sahibi Tahsin Doğruyol, olayın göz göre göre geldiğini dile getirdi. Her iki gemide de radar ve fener sistemlerinin eksiksiz bulunduğuna dikkat çeken Doğruyol, kendi kaptanının tehlikeyi fark ederek karşı tarafı defalarca uyardığını ifade etti. Doğruyol, "Hem benim radarım var hem onun radarı var. Kaldı ki benim kaptanım onu arıyor, 'Üstüme geliyorsun' diyor. Ondan sonra o çeviremiyor, bir daha arıyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

"SİVRİ BURUN GEMİYİ DELDİ, BU SU GİRİŞİ YATIRDI"

Çarpışmanın şekli ve facianın büyüklüğüne dair değerlendirmelerini paylaşan Doğruyol, karşı geminin kendi gemilerinin yan tarafına sivriltilmiş ön kısmıyla çarptığını öngördüklerini söyledi. Doğruyol kaza anını, "Karşı tarafın ön tarafının, bizim geminin yan tarafına çarptığını düşünüyoruz. Burası sivri olduğu için deldi ve su girdi. Öteki gemide hiçbir hasar yok. Metal zarar görse gemi bu kadar hızlı batmaz. Gemiyi bu su girişi yatırdı diye düşünüyoruz, başka da bir şey düşünemiyoruz" ifadeleriyle anlattı. Ayrıca ilk etapta karşı tarafın boş olduğunun beyan edildiğini ancak sonradan gemide 3 bin ton yük bulunduğunu öğrendiklerini ekledi.

Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!

"İHANET" SUÇLAMASI

Olayın ardından müdahalede yaşanan gecikmeye isyan eden gemi sahibi, durumdan yalnızca kendi gemilerinde bulunan acil durum alarm sistemi (EPIRB) sayesinde haberdar olunabildiğini vurguladı. Çarpan geminin VTS'ye (Gemi Trafik Hizmetleri) ancak 32 dakika sonra haber verdiğini belirten Doğruyol, yardım çağırmak yerine beklenmesine ve olay yerinin terk edilmesine şu sözlerle tepki gösterdi:

"İşin acı tarafı kimseye haber verilmiyor, 30 küsur dakika... Bak bu hatayı anlarım. Kazayı da anlarım, belayı da anlarım. Her şey insanlar için. Ama gitmeyi anlamam. O ihanet. Açıkçası onu anlayamam."

Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

10 MÜRETTEBATIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemideki kayıp personeli arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arama faaliyetleri sürerken, gemide görev yapan ve irtibat sağlanamayan 10 kişilik mürettebatın kimlik bilgileri ile görev listesi paylaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, batan gemide aranan personellerin isimleri ve görevleri şu şekilde:

Yaşar Kayhan (Kaptan), Rahmi Temel (1. Zabıt), Atakan Alagöz (3. Kaptan), Aydın Demirci (Başmakinist), Gencer Aydın (2. Makinist), Eyüp Enes Cesur (Yağcı), Nidai Duman (Güverte Lostromosu), Nacican Keskin (Usta Gemici), Onuralp Demir (Gemici), Abdülbaki Mirzaoğlu (Aşçı)

Bölgede Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmaları hassasiyetle sürdürülüyor.

Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

RADAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, gemi takip sisteminden elde edilen radar görüntülerinde iki geminin kaza öncesindeki güzergahları ve hareketleri yer aldı. Görüntülerde, Alsu isimli geminin kaza öncesinde manevra yaptığı görülürken, iki geminin birbirlerine doğru ilerlediği anlar da radar izlerine yansıdı.

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Son Dakika Gündem Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet - Son Dakika
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