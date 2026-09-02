Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!

Silivri açıklarında gece saatlerinde yaşanan faciada ALSU isimli tanker ile Tuğberk İmamoğlu isimli gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi, içinde kaptan dahil 10 personelle 11 dakikada karanlık sulara gömüldü. Faciadan çok kısa bir süre önce ise kaptanların telsiz üzerinden birbirleriyle konuştukları öğrenildi. Kaptanların son konuşmaları da ortaya çıktı.

ACİL DURUM SİNYALİ GÖNDERDİLER

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi (Cospas-Sarsat) üzerinden saat 03.26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içerisinde Silivri açıklarındaki bir gemiden Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi (EPİRB) cihazından acil durum sinyali alındığını aktardı.

26 DAKİKA SONRA BİLDİRDİ

Alınan acil durum sinyalinin Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğunun belirtildiği açıklamada, saat 03.41'de de ALSU tankeri kaptanının Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını bildirdiği ifade edildi.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İletişim kurulamayan geminin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından olayın meydana geliş nedeni, varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti ile gemiye ait radar ve haberleşme sistemlerinin tespitine yönelik delillerin toplanması için ekiplere talimat verildi. Kazaya ilişkin 1 cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İŞTE KAPTANLARIN KONUŞMASI

İstanbul Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışma sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı değerlendirilirken, gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılamadı.

"ALSU İSKELEYE KIR"

Battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu gemisinde, kazadan hemen önceki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Ses kayıtlarında kaptanın çarpışmayı önlemek için diğer gemiye "ALSU, iskeleye kır. ALSU, iskeleye kır demiştim' diyerek uyardığı, ALSU tankerinin yetkilisinin ise "ALSU, Tuğberk İmamoğlu, tamamdır, tamam" dediği anlar yer aldı.

Ses kaydında Tuğberk İmamoğlu kaptanının korku ve endişesi ise, ALSU'yu uyardığı an sesine yansıdı.