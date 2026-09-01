Seyhan Nehri üzerindeki köprü yandı, 20 metrelik bölüm zarar gördü
Adana’da Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde gece saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Ahşap kameriyede başlayan alevler kısa sürede köprünün ahşap kısmını sararken, yaklaşık 20 metrelik bölüm yangında kullanılamaz hale geldi.
Adana’da Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Köprünün ayağı altındaki ahşap kameriyede başlayan alevler kısa sürede köprünün ahşap bölümüne sıçrarken, yaklaşık 20 metrelik kısım yangında hasar gördü.
ALEVLER KÖPRÜYE SIÇRADI
Yangın, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park’ta bulunan, Seyhan ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan asma yaya köprüsünün ayağının altındaki ahşap kameriyede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede kameriyeyi sardı, ardından köprünün ahşap bölümüne sıçradı.
İTFAİYE ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI
Yangının büyümesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ahşap kameriye tamamen yanarken, köprünün yaklaşık 20 metrelik bölümünde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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