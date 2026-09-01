Seyhan Nehri üzerindeki köprü yandı, 20 metrelik bölüm zarar gördü - Son Dakika
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Seyhan Nehri üzerindeki köprü yandı, 20 metrelik bölüm zarar gördü

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Adana’da Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde gece saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Ahşap kameriyede başlayan alevler kısa sürede köprünün ahşap kısmını sararken, yaklaşık 20 metrelik bölüm yangında kullanılamaz hale geldi.

Adana’da Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Köprünün ayağı altındaki ahşap kameriyede başlayan alevler kısa sürede köprünün ahşap bölümüne sıçrarken, yaklaşık 20 metrelik kısım yangında hasar gördü.

Seyhan Nehri üzerindeki köprü yandı, 20 metrelik bölüm zarar gördü

ALEVLER KÖPRÜYE SIÇRADI

Yangın, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park’ta bulunan, Seyhan ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan asma yaya köprüsünün ayağının altındaki ahşap kameriyede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede kameriyeyi sardı, ardından köprünün ahşap bölümüne sıçradı.

Seyhan Nehri üzerindeki köprü yandı, 20 metrelik bölüm zarar gördü

İTFAİYE ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Yangının büyümesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Seyhan Nehri üzerindeki köprü yandı, 20 metrelik bölüm zarar gördü

Yangında ahşap kameriye tamamen yanarken, köprünün yaklaşık 20 metrelik bölümünde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Seyhan Nehri üzerindeki köprü yandı, 20 metrelik bölüm zarar gördü
Seyhan Nehri üzerindeki köprü yandı, 20 metrelik bölüm zarar gördü
Seyhan Nehri üzerindeki köprü yandı, 20 metrelik bölüm zarar gördü
Seyhan Nehri üzerindeki köprü yandı, 20 metrelik bölüm zarar gördü
Seyhan Nehri üzerindeki köprü yandı, 20 metrelik bölüm zarar gördü
Seyhan Nehri üzerindeki köprü yandı, 20 metrelik bölüm zarar gördü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyhan Nehri üzerindeki köprü yandı, 20 metrelik bölüm zarar gördü - Son Dakika

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