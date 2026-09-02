Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek - Son Dakika
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Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek

Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi\'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
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Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimine ilişkin yargı sürecinde yeni karar çıktı. Bölge İdare Mahkemesi, seçimin yenilenmesine ilişkin karara karşı Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan itirazı reddetti. Kararın tebliğinin ardından başkanvekilliği için yeniden seçim sürecinin başlaması bekleniyor.

Üsküdar'da seçim süreci yeniden başlıyor. Bölge İdare Mahkemesi'nin son kararıyla birlikte belediye başkanvekilliği seçiminin yenilenmesinin önündeki hukuki engel kalktı.

AK PARTİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden alınmasının ardından Belediye Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi gerçekleştirilmişti. Seçimin ardından AK Parti tarafından sonuçlara itiraz edilmiş, yapılan başvuru üzerine başkanvekilliği seçiminin yenilenmesi yönünde karar verilmişti. 

Yapılan itiraz reddedildi! <a class='keyword-sd' href='/uskudar-belediyesi/' title='Üsküdar Belediyesi'>Üsküdar Belediyesi</a>'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek

BELEDİYENİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Üsküdar Belediyesi ise söz konusu karara itiraz ederek süreci Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi'nin itirazını reddetti. Böylece başkanvekilliği seçiminin yenilenmesi yönündeki karar geçerliliğini korudu. Son kararla birlikte Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkanvekilliği koltuğu için yeniden sandığa gidilecek.

Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek

YENİ OPERASYON YAPILDI, GÖZALTILAR VAR 

Öte yandan Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkça ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

Üsküdar Belediyesi, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mesut mesut:
    akapaya geçene kadar devam kee 9 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    verin akp ye gecin. ne diye masraf ediyorsunuz ki 6 5 Yanıtla
  • Kzk Kzk :
    Seçim yapılırken g'yi 6 diye yaptın z'yi 2 diye yaptın derseniz oyları iptal ederseniz tabii ki de AK parti seçimin yenilenmesini ister. 3 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    devlet kalmadıki, hükümet ve muhalefet var sadece 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek - Son Dakika
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