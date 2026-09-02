Çanakkale\'nin Çan ilçesinde otomobil yolun karşısına geçen aileye çarptı, 5 yaşındaki Masal Çelik hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

ÇANAKKALE'de yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişilik aileye otomobil çarptı. Kazada, 5 yaşındaki Masal Çelik hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Çan ilçesi İstiklal Mahallesi Güngören mevkisinde meydana geldi. O.D. yönetimindeki 17 PC 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 4 kişilik aileye çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.D., karşıya geçmeye çalışan aileden baba B.Ç., anne C.Ç., kızları Z.Ç. ve Masal Çelik, ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Masal Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar daha sonra Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.