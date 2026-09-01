Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan dayanamadı! Bakın ne dedi - Son Dakika
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Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan dayanamadı! Bakın ne dedi

Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan dayanamadı! Bakın ne dedi
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Murat Boz, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına “Yüreğim, nerelere gideyim?” notunu düştü. Ünlü şarkıcının bu sözlerine Seda Sayan’ın verdiği yanıt dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni şarkısından ipucu verdi. Bir fotoğrafını paylaşan Boz, gönderisinin altına “Yüreğim, nerelere gideyim?” sözlerini yazdı.

Murat Boz’un paylaşımını gören <a class='keyword-sd' href='/seda-sayan/' title='Seda Sayan'>Seda Sayan</a> dayanamadı! Bakın ne dedi

Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan ise yorum bölümünden ünlü şarkıcıya seslendi. Sayan, “Ne oldu annem sana?” diyerek Boz’un sözlerine karşılık verdi.

Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan dayanamadı! Bakın ne dedi

“YENİ ŞARKI ABLA”

Seda Sayan’ın yorumuna kayıtsız kalmayan Murat Boz, merak edilen duruma açıklık getirdi. Sayan’ı etiketleyerek “Yeni şarkı abla” yanıtını veren Boz, paylaştığı sözlerin yeni şarkısına ait olduğunu duyurdu.

Böylece ilk bakışta sitem dolu bir mesaj gibi görünen paylaşımın aslında Murat Boz’un yeni projesinden bir bölüm olduğu ortaya çıktı. Sayan ve Boz arasındaki samimi diyalog da paylaşımın dikkat çeken detaylarından biri oldu.

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Son Dakika Magazin Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan dayanamadı! Bakın ne dedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan dayanamadı! Bakın ne dedi - Son Dakika
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