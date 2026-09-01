Her eve giren 36 yıllık markadan kötü haber! Gelirler düştü, konkordato ilan etti - Son Dakika
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Her eve giren 36 yıllık markadan kötü haber! Gelirler düştü, konkordato ilan etti

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İstanbul Esenyurt’ta 1990 yılından bu yana üretim yapan köklü küçük ev aletleri markası Avesta Ev Aletleri, içine girdiği derin finansal darboğazı aşamayarak mahkemeye başvurdu. Gelirlerinde son bir yılda yüzde 62 oranında sert bir erime yaşayan şirket için mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

Çay ve kahve makineleri, semaver, ızgara, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, blender ve fritöz gibi geniş bir yelpazede küçük ev aletleri üreten 36 yıllık firma, ekonomik sıkıntılarını aşamayınca konkordato yoluna gitti. Şirketin talebini değerlendiren İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Avesta Ev Aletleri lehine geçici mühlet kararı vererek süreci yürütmek ve denetlemek üzere konkordato komiserleri görevlendirdi.

ALACAKLILARA ÇAĞRI YAPILDI

Mahkeme ilamında, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca alacaklılara çağrı yapıldı. Karara itirazı olan alacaklıların, kararın ilanından itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkemeye dilekçeyle müracaat edebilecekleri, şirketin konkordato mühletini gerektiren bir durumunun bulunmadığını delilleriyle ortaya koyarak talebin reddini isteyebilecekleri bildirildi.

GELİRLER YÜZDE 62 ERİDİ

Şirketin vergi levhasına yansıyan resmi veriler, yaşanan mali çöküşün boyutlarını da rakamlarla ortaya koydu. Avesta Ev Aletleri'nin son yıllardaki matrah ve vergi tahakkuk tablosundaki dramatik düşüş dikkat çekti.

Resmi kayıtlara göre firmanın 2023 yılında 368 bin 794 lira matrah üzerinden 92 bin 198 lira vergisi bulunurken, bu rakam 2024 yılında 3 milyon 414 bin 302 lira matrah ve 853 bin 575 lira vergiye ulaştı. Ancak 2025 yılına gelindiğinde matrahı 1 milyon 290 bin 471 liraya, tahakkuk eden vergisi ise 322 bin 617 liraya geriledi. Veriler, şirketin gelirlerinin 2024 yılına kıyasla 2025 yılında yaklaşık yüzde 62 oranında azaldığını ve bu sert düşüşün konkordato sürecini tetikleyen en büyük etkenlerden biri olduğunu gösterdi.

Esenyurt, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Her eve giren 36 yıllık markadan kötü haber! Gelirler düştü, konkordato ilan etti - Son Dakika

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