ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı.

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFINDA

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında ŞİÖ üyesi ülke devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı, geleneksel "aile fotoğrafı" çektirildi. Zirve'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aile fotoğrafı çekimine katıldı.

AYAKÜSYÜ SOHBET EDİLDİ

Aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, solunda ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında bazı liderlerle ayaküstü sohbet etti.

PUTİN İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Görüşmede Karadeniz'deki gelişmeler ile Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Erdoğan ile Putin en son 1 Eylül 2025'te Çin'in Tianjin kentindeki ŞİÖ Zirvesi'nde görüşmüştü.

ERDOĞAN İLE ALİYEV BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) 26'ncı Devlet Başkanları Zirvesi'nde ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

"BARIŞ, BÖLGEYE CAN SUYU OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye'nin Azerbaycan- Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğini, barışın bölgeye can suyu olacağını belirtti.