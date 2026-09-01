ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde - Son Dakika
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ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı. Dünyanın merakla takip ettiği zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya gelecek. Görüşmede Karadeniz'deki gelişmeler ile Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı.

ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFINDA

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında ŞİÖ üyesi ülke devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı, geleneksel "aile fotoğrafı" çektirildi. Zirve'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aile fotoğrafı çekimine katıldı.

ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde

AYAKÜSYÜ SOHBET EDİLDİ

Aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, solunda ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında bazı liderlerle ayaküstü sohbet etti.

ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde

PUTİN İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Görüşmede Karadeniz'deki gelişmeler ile Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Erdoğan ile Putin en son 1 Eylül 2025'te Çin'in Tianjin kentindeki ŞİÖ Zirvesi'nde görüşmüştü.

ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde

ERDOĞAN İLE ALİYEV BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) 26'ncı Devlet Başkanları Zirvesi'nde ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

"BARIŞ, BÖLGEYE CAN SUYU OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye'nin Azerbaycan- Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğini, barışın bölgeye can suyu olacağını belirtti. 

ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde
ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde
ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde
Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Karadeniz, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde - Son Dakika

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