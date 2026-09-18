İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir, nerelidir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasıyla birlikte Fatih Dönmez’in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen ve aslen Bilecikli olan Dönmez, hukuk kariyeri boyunca Türkiye’nin farklı illerinde ve ilçelerinde görev yaptı.

1984 YILINDA İSTANBUL'DA DOĞDU

Fatih Dönmez, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Bilecikli olan Dönmez, ilk ve ortaöğreniminin ardından hukuk eğitimi aldı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU

Dönmez, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hukuk alanındaki akademik eğitimini sürdüren Dönmez, yüksek lisansını da aynı üniversitede Avrupa Birliği hukuku alanında tamamladı.

MESLEK HAYATINA ANKARA'DA BAŞLADI

Hukuk kariyerinde farklı şehirlerde görev alan Dönmez, 2008-2010 yılları arasında Ankara’da görev yaptı. Ardından 2010-2013 yılları arasında Balıkesir’in Erdek ilçesinde görevini sürdürdü.

Dönmez, 2013-2015 yılları arasında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, 2015-2016 yılları arasında ise Sakarya’nın Karasu ilçesinde görev yaptı.

İSTANBUL'DA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaya başlayan Dönmez, 2021 yılına kadar İstanbul’da görevini sürdürdü.

2021-2023 yılları arasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı görevini yürüten Dönmez, ardından başsavcılık yönetim kademelerinde görev almaya başladı.

BAŞSAVCI VEKİLLİĞİNDEN BAŞSAVCILIĞA

Dönmez, 2023-2024 yıllarında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaptı. 2024 yılında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı ve bu görevini 2025 yılına kadar sürdürdü.

2025 yılında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Dönmez, burada da görev yaptı.

2026 YILINDA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI OLDU

Fatih Dönmez, 2026 yılında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Dönmez, yeni göreviyle İstanbul’un adli teşkilatının başına geçti.

Eatih Dönmez’in evli ve üç çocuk babası olduğu belirtiliyor. Kariyeri boyunca farklı il ve ilçelerde görev yapan Dönmez, 2026 itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini sürdürüyor.