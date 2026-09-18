İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir, nerelidir? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir, nerelidir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir, nerelidir?
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Fatih Dönmez, yaklaşık 20 yıllık meslek hayatında farklı il ve ilçelerde savcılık ve başsavcı vekilliği görevlerinde bulundu. İstanbul’da da uzun yıllar görev yapan Dönmez’in hukuk kariyeri Ankara’dan başlayıp İstanbul Başsavcılığına uzandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasıyla birlikte Fatih Dönmez’in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen ve aslen Bilecikli olan Dönmez, hukuk kariyeri boyunca Türkiye’nin farklı illerinde ve ilçelerinde görev yaptı.

1984 YILINDA İSTANBUL'DA DOĞDU 

Fatih Dönmez, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Bilecikli olan Dönmez, ilk ve ortaöğreniminin ardından hukuk eğitimi aldı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU 

Dönmez, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hukuk alanındaki akademik eğitimini sürdüren Dönmez, yüksek lisansını da aynı üniversitede Avrupa Birliği hukuku alanında tamamladı.

MESLEK HAYATINA ANKARA'DA BAŞLADI 

Hukuk kariyerinde farklı şehirlerde görev alan Dönmez, 2008-2010 yılları arasında Ankara’da görev yaptı. Ardından 2010-2013 yılları arasında Balıkesir’in Erdek ilçesinde görevini sürdürdü.

Dönmez, 2013-2015 yılları arasında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, 2015-2016 yılları arasında ise Sakarya’nın Karasu ilçesinde görev yaptı.

İSTANBUL'DA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaya başlayan Dönmez, 2021 yılına kadar İstanbul’da görevini sürdürdü.

2021-2023 yılları arasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı görevini yürüten Dönmez, ardından başsavcılık yönetim kademelerinde görev almaya başladı.

BAŞSAVCI VEKİLLİĞİNDEN BAŞSAVCILIĞA

Dönmez, 2023-2024 yıllarında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaptı. 2024 yılında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı ve bu görevini 2025 yılına kadar sürdürdü.

2025 yılında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Dönmez, burada da görev yaptı.

2026 YILINDA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI OLDU 

Fatih Dönmez, 2026 yılında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Dönmez, yeni göreviyle İstanbul’un adli teşkilatının başına geçti.

Eatih Dönmez’in evli ve üç çocuk babası olduğu belirtiliyor. Kariyeri boyunca farklı il ve ilçelerde görev yapan Dönmez, 2026 itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini sürdürüyor.

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıFatih DönmezDiyarbakırBalıkesirBaşsavcıİstanbulSakaryaAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • f16ercan@gmail.com [email protected]:
    nekadar basit hersey dimi adalette oyuncak oldu heralde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
Vincenzo Italiano’dan ilk 11 tercihi için açıklama Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama
Gürsel Tekin’in görevine son verildi ama gitmiyor Gürsel Tekin'in görevine son verildi ama gitmiyor
İtalya, Babu’l Mendeb Boğazı’ndan geçecek gemilerinin güvenliği için donanmasını gönderecek İtalya, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçecek gemilerinin güvenliği için donanmasını gönderecek
Jennifer Lopez sandılar Gözaltı fotoğrafı dünyayı şaşkına çevirdi Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı dünyayı şaşkına çevirdi
“Neyin kafasını yaşadığı anlaşılamadı“ ifadeli savcılık kararı iddiasına soruşturma "Neyin kafasını yaşadığı anlaşılamadı" ifadeli savcılık kararı iddiasına soruşturma
17:55
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
17:52
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
17:31
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:46
Her satırı korkunç 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
16:40
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
16:33
Kahreden olay Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
16:20
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler Sağlık kontrolünden geçirildiler
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
16:02
Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim
Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 18:27:23. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir, nerelidir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement