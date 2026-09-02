Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı! 10 kişi kayıp

Silivri açıklarında gece saatlerinde iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması üzerine geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kaza, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana geldi.

Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden Türk bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

10 PERSONELLE İRTİBAT KURULAMIYOR

Kazanın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edildi.

Ancak TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadığı bildirildi.

DENİZDEN VE HAVADAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak TUĞBERG İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibarıyla irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Kayıp gemi ve 10 kişilik mürettebata ulaşılması için denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.