Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı! 10 kişi kayıp - Son Dakika
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Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı! 10 kişi kayıp

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Silivri açıklarında Türk bayraklı ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU isimli iki ticari gemi çarpıştı. ALSU'da gözle görülür hasar tespit edilmezken, TUĞBERK İMAMOĞLU ve gemideki 10 personelle irtibat kurulamadı. Ekiplerin bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Silivri açıklarında gece saatlerinde iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması üzerine geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kaza, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana geldi.

Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden Türk bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

10 PERSONELLE İRTİBAT KURULAMIYOR

Kazanın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edildi.

Ancak TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadığı bildirildi.

DENİZDEN VE HAVADAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak TUĞBERG İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibarıyla irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Kayıp gemi ve 10 kişilik mürettebata ulaşılması için denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı! 10 kişi kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ERŞAN KUNERİ ERŞAN KUNERİ:
    bu kazanın sorumlusu ekrem imamogludur...nasııllll mutlumusun istanbul...herşey çok güzel oluyormu? 3 0 Yanıtla
  • v8z7jvcrkr v8z7jvcrkr:
    ay tutulması balık burcunda gerçekleşti bir süre denizden uzak kalmak gerekir 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Kanpak Ahmet Kanpak:
    Allah yardım etsin amin. 0 0 Yanıtla
  • imre Tökeli imre Tökeli:
    Kazazede yakinlari müsterih olsunlar Devletimiz bu olayin faillerini bulacaktir 0 0 Yanıtla
  • ismail Güngör ismail Güngör:
    İmamoğlu her yerden darbe alıyor?? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı! 10 kişi kayıp - Son Dakika
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