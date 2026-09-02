Adana Seyhan'da geri manevra yapan beton mikseri bir yayanın ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Adana Seyhan'da geri manevra yapan beton mikseri bir yayanın ölümüne neden oldu

Adana Seyhan\'da geri manevra yapan beton mikseri bir yayanın ölümüne neden oldu
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Adana'nın Seyhan ilçesinde geri manevra yapan beton mikseri, sokakta yürüyen bir yayaya çarptı. Ağır yaralanan ve kimliği belirlenemeyen yaya hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

ADANA'da, geri manevra yapan beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. A.T.'nin kullandığı 42 EJR 29 beton mikseri, iddiaya göre, geri manevra yaptığı sırada sokakta yürüyen yayaya çarptı. Beton mikserinin altında kalan yaya ağır yaralanırken, sürücü çevredekilerin uyarmasıyla aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Sokağı ulaşıma kapatan polis ekipleri, olay yerindeki incelemenin ardından trafiğe açtı. Yayanın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Beton mikseri sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana Seyhan'da geri manevra yapan beton mikseri bir yayanın ölümüne neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Seyhan'da geri manevra yapan beton mikseri bir yayanın ölümüne neden oldu - Son Dakika
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