Ferhat Göçer-Sinan Akçıl geriliminde yeni perde: İhtarname gönderdi

Bir dönem yakın arkadaş olan Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Göçer’in Akçıl’a yönelik sert sözlerinin ardından günler sonra sessizliğini bozan Akçıl, eserlerinin canlı olarak seslendirilmemesi için hukuki süreç başlattığını duyurdu. Akçıl’ın paylaşımında Göçer’in adını açıkça kullanmayıp yalnızca baş harflerine yer vermesi ise dikkat çekti.

GÖÇER’DEN AKÇIL’A SERT SÖZLER

İkilinin arasındaki soğukluğun perde arkası, Göçer’in Kadir Çetin’in sunduğu Number1 Star programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Aralarındaki ilişkinin neden eskisi gibi olmadığı sorulan Göçer, Akçıl’ı müzikten çok magazin gündemiyle öne çıkmakla eleştirdi. Göçer, eski dostunun “medya maymunluğu” yaptığını savunarak müziğe dönmesi ve yeniden şarkı üretmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

Göçer ayrıca Akçıl’ın bu tavrı sürdüğü sürece aralarındaki ilişkinin düzelmesini beklemediğini ifade etti.

AKÇIL’DAN GÜNLER SONRA DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Söz konusu açıklamaların ardından taraflar arasındaki gerilim devam ederken, Akçıl’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Akçıl, avukatı Eda Salman tarafından başlatılan hukuki süreç kapsamında “F.G.” olarak bahsettiği şarkıcıya noter aracılığıyla ihtarname gönderildiğini açıkladı.

Akçıl, ihtarnamede kendi eserlerinin bundan böyle canlı olarak seslendirilmesine muvafakat etmediğinin resmen bildirildiğini belirtti. Şarkıların ihtara rağmen canlı olarak seslendirilmesi halinde ise gerekli hukuki yollara başvurulacağını duyurdu.

GÖÇER’İN ADINI YAZMADI

Akçıl’ın paylaşımında dikkat çeken ayrıntı ise ihtarnamenin gönderildiği kişinin adının açıkça yazılmaması oldu. Şarkıcı, “F.G. isimli şarkıcı” ifadesini kullanarak yalnızca baş harflerine yer verdi.

Ancak son dönemde yaşanan polemik ve Göçer’in Akçıl’a yönelik açıklamaları nedeniyle bu ifadelerin Ferhat Göçer’e yönelik olduğu değerlendirildi.

Akçıl’ın bu hamlesinin ardından gözler yeniden Ferhat Göçer’e çevrildi. Göçer’in ihtarnameye ve Akçıl’ın son çıkışına nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.