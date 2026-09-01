Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi

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Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş'in Marmaris'e götürülmesinde kullanılan araç kendi üzerine tahsisli çıkan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapılanmaya yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Şahin ifade için Ankara Adliyesi'ne geldi. İdris Naim Şahin şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Şahin ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

HİLMİ TUNA KURİŞ MARMARİS'TE YAKALANMIŞTI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş, daha önce yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığı sırada Marmaris'te yakalanmıştı. Kuriş'in yakalanmasının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında Marmaris'e nasıl ulaştığı da incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, Kuriş'in Marmaris'e götürülmesinde kullanılan aracın İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi

Soruşturmanın Şahin'e uzanan bölümünde araçla ilgili tespit belirleyici oldu. Hilmi Tuna Kuriş'in Marmaris'e götürülmesinde kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğunun belirlenmesinin ardından savcılık Şahin'i ifadeye çağırdı.

ŞU ANA KADAR 81 KİŞİ TUTUKLANDI

Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan şüphelilerden 81'i tutuklanırken, 10'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 2 şüphelinin kolluk işlemlerinin devam ettiği, firari 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konulurken, şirketlere kayyum atandı.

İdris Naim Şahin, Ankara Adliyesi, İçişleri Bakanı, alihan kuriş, Marmaris, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Eski Ak partili bakan ama İYİ partili olduğunu bilmezler..Hangi partili olursa olsun dokunulsun ,MV nin siyasi dokunulmazlığı hariç diğerleri kaldırılsın .. 7 1 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Silerler seni 0 0
  • 61trabzon 61trabzon:
    az mahkemelere güvenebilsek 1 0 Yanıtla
  • Emrullah ulutaş Emrullah ulutaş:
    Mahkeme heyeti ona hele bir takla at dese adalet sağlanır aslında. 1 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Tutuklanmadığı sürece haber niteliği yok boşa geyik çevirmeyin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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