Raylarda yeni rekor! Türkiye\'nin milli treni hız sınırlarını zorladı

Milli hızlı tren projesinde önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Daha önce testlerde saatte 240 kilometre hıza ulaşan tren, son denemelerde hızını 250 kilometreye çıkardı.

TESTLER ESKİŞEHİR-POLATLI HATTINDA DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk Milli Elektrikli Hızlı Treni'nin test süreçlerine ilişkin açıklamada bulundu. Trenin saatte 225 kilometre işletme hızına sahip olduğunu belirten Uraloğlu, dinamik seyir emniyeti testlerinin Gebze-Eskişehir güzergahında başladığını, çalışmaların Eskişehir-Polatlı arasında sürdüğünü bildirdi.

240 KİLOMETREDEN 250 KİLOMETREYE ÇIKTI

Daha önce gerçekleştirilen testlerde saatte 240 kilometre hıza ulaşan tren, son denemelerde kendi rekorunu geliştirdi. Uraloğlu, "Bu kapsamda Milli Elektrikli Hızlı Tren'imiz saatte 250 kilometre hıza ulaştı. Milli Elektrikli Hızlı Tren'in test çalışmaları belirlenen program doğrultusunda farklı hız ve işletme koşullarında sürdürülüyor" ifadelerini kullandı. Trenin işletmeye alınmadan önce güvenlik, konfor ve performans açısından kapsamlı testlerden geçirildiğini belirten Uraloğlu, "Saatte 250 kilometre hıza ulaşarak testlerimize başarıyla devam ediyoruz" dedi.

577 YOLCU KAPASİTELİ OLACAK

Türkiye'nin ilk Milli Elektrikli Hızlı Treni, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşuyor ve toplam 577 yolcu kapasitesine sahip. Trende otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar sistemi, kamera sistemi ile işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme sistemleri bulunuyor.

KRİTİK SİSTEMLER ASELSAN İLE GELİŞTİRİLDİ

Trenin önemli teknolojilerinde de yerli üretim öne çıkıyor. Uraloğlu, en kritik sistemlerden "Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi" ile "Cer Sistemi"nin ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini açıkladı. Böylece projenin yalnızca trenin gövdesini değil, işletme ve hareket kabiliyeti açısından kritik teknolojileri de kapsadığı belirtildi.