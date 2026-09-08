UEFA 30 maçı seçti! Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın 4 maçı seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlarken, UEFA tarafından mutlaka izlenmesi gereken 30 maç seçildi. Açıklanan listede Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplam 4 karşılaşmasına yer verildi.

4. HAFTA: FENERBAHÇE-LIVERPOOL

UEFA'nın öne çıkardığı karşılaşmalardan biri Fenerbahçe- Liverpool mücadelesi oldu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne uzanan yolculuğuna dikkat çekilen değerlendirmede, sarı-lacivertlilerin play-off turunda Lyon'u geçmesinin önemine vurgu yapıldı.

UEFA, Fenerbahçe'nin 2008/09 sezonundan bu yana elemelerde yaşadığı sıkıntılı süreci Lyon karşısında sona erdirdiğini belirterek, sarı-lacivertlilerin 2007/08 sezonunda çeyrek finale kadar uzanan başarısını tekrarlamak istediğine dikkat çekti.

GALATASARAY'IN AEK DEPLASMANI LİSTEDE

UEFA'nın seçtiği karşılaşmalar arasında Galatasaray'ın 6. haftada deplasmanda AEK Atina ile oynayacağı mücadele de bulunuyor. Sarı-kırmızılıların Yunanistan'daki karşılaşması, turnuvada takip edilmesi gereken maçlardan biri olarak gösterildi.

SON HAFTADA İKİ DEV MAÇ

Listenin Türkiye açısından en dikkat çeken bölümlerinden biri ise 8. hafta oldu. Fenerbahçe'nin deplasmanda Atletico Madrid, Galatasaray'ın ise yine deplasmanda PSG ile karşılaşacağı mücadeleler UEFA'nın seçtiği 30 maç arasına girdi.

UEFA'nın listesine giren Türk takımlarının maçları şöyle: