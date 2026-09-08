UEFA 30 maçı seçti! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 4 maçı seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UEFA 30 maçı seçti! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 4 maçı seçildi

UEFA 30 maçı seçti! Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın 4 maçı seçildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka izlenmesi gereken 30 karşılaşmayı belirledi. Listede Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları da yer aldı. Sarı-lacivertlilerin Liverpool ve Atletico Madrid, sarı-kırmızılıların ise AEK Atina ve PSG karşılaşmaları öne çıkarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlarken, UEFA tarafından mutlaka izlenmesi gereken 30 maç seçildi. Açıklanan listede Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplam 4 karşılaşmasına yer verildi.

4. HAFTA: FENERBAHÇE-LIVERPOOL

UEFA'nın öne çıkardığı karşılaşmalardan biri Fenerbahçe- Liverpool mücadelesi oldu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne uzanan yolculuğuna dikkat çekilen değerlendirmede, sarı-lacivertlilerin play-off turunda Lyon'u geçmesinin önemine vurgu yapıldı.

UEFA, Fenerbahçe'nin 2008/09 sezonundan bu yana elemelerde yaşadığı sıkıntılı süreci Lyon karşısında sona erdirdiğini belirterek, sarı-lacivertlilerin 2007/08 sezonunda çeyrek finale kadar uzanan başarısını tekrarlamak istediğine dikkat çekti.

GALATASARAY'IN AEK DEPLASMANI LİSTEDE

UEFA'nın seçtiği karşılaşmalar arasında Galatasaray'ın 6. haftada deplasmanda AEK Atina ile oynayacağı mücadele de bulunuyor. Sarı-kırmızılıların Yunanistan'daki karşılaşması, turnuvada takip edilmesi gereken maçlardan biri olarak gösterildi.

SON HAFTADA İKİ DEV MAÇ

Listenin Türkiye açısından en dikkat çeken bölümlerinden biri ise 8. hafta oldu. Fenerbahçe'nin deplasmanda Atletico Madrid, Galatasaray'ın ise yine deplasmanda PSG ile karşılaşacağı mücadeleler UEFA'nın seçtiği 30 maç arasına girdi.

UEFA'nın listesine giren Türk takımlarının maçları şöyle:

  • 4. hafta: Fenerbahçe-Liverpool
  • 6. hafta: AEK Atina-Galatasaray
  • 8. hafta: Atletico Madrid-Fenerbahçe
  • 8. hafta: PSG-Galatasaray

Atletico Madrid, Galatasaray, Fenerbahçe, Liverpool, Türkiye, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA 30 maçı seçti! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 4 maçı seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Avrupadaki 2010 doğumlular fenerbahçenin adını ilk defa duyuyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler Binlerce kişi cenazesinde toplandı Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Eyüpsultan'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı
Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor
Amerikalı analist Tase: Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor Amerikalı analist Tase: Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor

16:49
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 13 yıldır oturduğu koltuğu bırakıyor
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 13 yıldır oturduğu koltuğu bırakıyor
16:47
Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum
Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum
16:22
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
16:07
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
15:50
12 ülkeden İsrail’e ortak yaptırım kararı
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı
15:17
Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
15:04
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 17:04:44. #7.13#
SON DAKİKA: UEFA 30 maçı seçti! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 4 maçı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement