"Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı - Son Dakika
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"Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı

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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, lüks otomobiliyle dikkat çekti. Yıldız golcünün tercih ettiği Ferrari, tasarımı ve sportif görünümüyle öne çıktı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu kez saha içindeki performansıyla değil, kullandığı lüks otomobille dikkat çekti. Nijeryalı futbolcunun Ferrari marka aracıyla görüntülenmesi, yıldız oyuncunun otomobil tercihini de gözler önüne serdi.

OSIMHEN'İN TERCİHİ FERRARI

Dünyaca ünlü futbolcuların garajlarında bulunan lüks ve spor otomobiller sık sık dikkat çekerken, Osimhen'in tercihlerinden birinin de Ferrari olduğu görüldü. İtalyan otomobil üreticisinin karakteristik sportif tasarımına sahip araç, Osimhen'in görüntülendiği anlarda öne çıkan detaylardan biri oldu.

LÜKS ARACIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Osimhen'in Ferrari'si, sportif tasarımı ve dikkat çekici görünümüyle objektiflere yansıdı. Aracın modeli ve güncel fiyatına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmadığı için net bir rakam paylaşılmadı.

GALATASARAY'IN YILDIZI

Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı takımın hücumdaki önemli kozları arasında yer alıyor. Osimhen'in bu kez futbolundan ziyade Ferrari tercihi dikkatleri üzerine çekti.

Victor Osimhen, Galatasaray, Ferrari, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Para var huzur var' dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • SELO SELO:
    göztepe maçında ayağı kırılmamışmıydı bunun penaltıda adamın ayağına basmıştı yürüyor demekki 8 1 Yanıtla
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