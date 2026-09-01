Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da - Son Dakika
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Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da

Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray\'da
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Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Porto ile anlaşmaya vardığı Deniz Gül'ü İstanbul'a getiriyor. Sarı-kırmızılıların 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katacağı 22 yaşındaki milli futbolcuyu taşıyan uçak havalandı. Deniz Gül'ün bugün saat 14.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen Deniz Gül'ün transferi konusunda anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki milli futbolcunun transferi için Porto ile el sıkıştı.

Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da

DENİZ GÜL'ÜN UÇAĞI HAVALANDI

Transferde anlaşmanın sağlanmasının ardından Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'a doğru yola çıktı. Genç golcüyü taşıyan uçağın havalandığı belirtilirken, Deniz Gül'ün bugün saat 14.15 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelmesi bekleniyor.

Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da

11 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Sarı-kırmızılılar böylece hücum hattına 22 yaşındaki milli futbolcuyla önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

5 YILLIK İMZA ATACAK

Deniz Gül'ün İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Transfer sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde genç forvet, sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

GEÇEN SEZON 7 GOL ATTI

Porto formasıyla geçen sezon 44 karşılaşmada görev alan Deniz Gül, rakip fileleri 7 kez havalandırırken 2 de asist yaptı. Galatasaray, işlemlerin tamamlanmasının ardından genç golcünün transferini resmen duyurmaya hazırlanıyor.

Atatürk Havalimanı, Galatasaray, Deniz Gül, Havacılık, İstanbul, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    yazık bir yıldız adayı daha Yusuf Demir gibi Eyüp Aydın gibi sönüp gidecek.. 0 0 Yanıtla
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