Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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Kırklareli’de kendisinden bir süredir haber alınamayan 72 yaşındaki Alaaddin B., yakınlarının ihbarı üzerine eve giren ekiplerce ölü bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde günlerdir sessizliğe bürünen bir evden acı haber geldi. Gazi Kemal Mahallesi’ndeki Amaç Yapı Sitesi sakinleri, uzun süredir komşularından haber alamamanın tedirginliğini yaşıyordu.

HABER ALINAMAYINCA EKİPLERE BİLDİRİLDİ

Yalnız yaşayan 72 yaşındaki Alaaddin B.’nin telefonlarına yanıt vermemesi ve kapısının açılmaması üzerine endişelenen yakınları, durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi. İhbarın ardından adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

YATAKTA HAREKETSİZ BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı adamı odasında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, Alaaddin B.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Acı haberi alan yakınları ve komşuları yasa boğuldu.

Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede detaylı bir çalışma yürütürken, yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor.

Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Kırklareli, Babaeski, Babaeski, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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