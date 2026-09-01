TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı - Son Dakika
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TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

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Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken Kapıkule'de TIR dorsesi altında yakalanan YouTuber Arif Kocabıyık ile yanında saklanan İran uyruklu kişi ve TIR şoförü M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kocabıyık, "Nereye kaçacaktın?" sorusuna "Anamur" yanıtını verdi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ve tır şoförü M. A. adliyeye sevk edildi. 

TIR DORSESİ ALTINDA YAKALANDI

Yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan YouTuber Arif Kocabıyık, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunurken, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Kapıkule'de TIR dorsesi altında saklanırken yakalandı.

TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kocabıyık, yanında saklanan İran uyruklu kişi ve TIR şoförü M.A., ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi.

TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

KACACAĞI YERİ İTİRAF ETTİ

Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Kocabıyık ve şoför M.A. sorgu için savcılığa götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, dün Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapılmış, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde, tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti.

Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. olduğu belirlenmişti. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.

Hakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirilmiş, olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatılmıştı. Kocabıyık ile tır sürücüsü M. A. gözaltına alınmıştı.

Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edilmişti.

Kaynak: AA

YouTube, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı - Son Dakika

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