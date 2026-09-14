“Sokaklar güvende" operasyonlarının operasyonlarında bilanço belli oldu! 2 bin 594 şüpheli hakkında işlem - Son Dakika
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“Sokaklar güvende" operasyonlarının operasyonlarında bilanço belli oldu! 2 bin 594 şüpheli hakkında işlem

“Sokaklar güvende" operasyonlarının operasyonlarında bilanço belli oldu! 2 bin 594 şüpheli hakkında işlem
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye genelinde düzenlenen “SOKAKLAR GÜVENDE” operasyonlarının bilançosunu açıkladı. 78 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda gerçekleştirilen 151 operasyonda 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 1.613 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, suç örgütlerinin finansal kaynaklarına yönelik çalışmalarda 26,9 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde bu sabah başlatılan “SOKAKLAR GÜVENDE” operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 78 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda gerçekleştirilen 151 operasyonda 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 1.613 şüpheli gözaltına alındı, 618 şüpheli hakkında ise yakalama kararı verildi.

151 OPERASYONDA BİNLERCE ŞÜPHELİ HEDEF ALINDI

Bakan Gürlek, operasyonların ülke genelinde kapsamlı şekilde sürdüğünü belirterek, “Bu sabah ülke genelinde başlatılan ‘SOKAKLAR GÜVENDE’ operasyonlarına ilişkin adli işlemler devam etmektedir” dedi.

Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 151 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda toplam 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

“Sokaklar güvende

Şu ana kadar 1.613 şüphelinin gözaltına alındığını, 618 şüpheli hakkında da yakalama kararı verildiğini bildiren Gürlek, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

11 BİN 466 KOLLUK PERSONELİ GÖREV YAPTI

Operasyonlarda polis ve jandarma teşkilatlarından toplam 11 bin 466 kolluk personeli görev aldı.

Aramalarda 199 ateşli silah, 9 bin 39 fişek ve kartuş ile 2 el bombası ele geçirildi. Ayrıca 10 bin 520 sentetik ecza ve uyuşturucu hap/tablet ile yaklaşık 37,25 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN MALİ KAYNAKLARINA DA DARBE

Akın Gürlek, soruşturmaların yalnızca şüphelilerin yakalanmasına odaklanmadığını, suç örgütlerinin ekonomik gücünün de hedef alındığını belirtti.

“Sokaklar güvende

Bakan Gürlek, “Soruşturmalar; suç örgütlerinin finansman kaynaklarını, mal varlıklarını ve suç üretme kapasitelerini hedef alacak şekilde yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

Yapılan incelemelerde 26,9 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Bu kapsamda 408 banka hesabına, 35 taşınmaza, 31 araca ve 10 şirkete el koyma tedbiri uygulandı.

“Sokaklar güvende

FİRARİ ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gürlek, operasyonların tamamlanmadığını belirterek, firari şüphelilerin yakalanması ve dosyaların tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Adalet Bakanı, “Firari şüphelilerin yakalanmasına ve soruşturmaların tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmektedir” dedi.

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Son Dakika Adalet Bakanlığı “Sokaklar güvende' operasyonlarının operasyonlarında bilanço belli oldu! 2 bin 594 şüpheli hakkında işlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: “Sokaklar güvende" operasyonlarının operasyonlarında bilanço belli oldu! 2 bin 594 şüpheli hakkında işlem - Son Dakika
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