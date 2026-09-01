İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti - Son Dakika
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İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti

İbrahim Kalın\'ın yeni imajı dikkat çekti
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti.

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın aynı karede yer aldı.

İBRAHİM KALIN'DAN YENİ İMAJ

İbrahim Kalın'ın yeni imajı ise dikkat çekti. Sakallarını uzattığı görülen Kalın'ın bıyık detayı ise göze çarptı.

İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti

Millî İstihbarat Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İbrahim Kalın İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti - Son Dakika

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