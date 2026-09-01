AK Partili Osman Gökçek, ailesiyle ilgili soruşturma başlatılmasından memnun ve yargı kararlarına saygı duyacağını açıkladı - Son Dakika
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AK Partili Osman Gökçek, ailesiyle ilgili soruşturma başlatılmasından memnun ve yargı kararlarına saygı duyacağını açıkladı

AK Partili Osman Gökçek, ailesiyle ilgili soruşturma başlatılmasından memnun ve yargı kararlarına saygı duyacağını açıkladı
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, babası ve ailesi hakkındaki iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, yargı önünde verilecek her türlü karara saygı duyacağını ifade etti. Gökçek, Mansur Yavaş'ın suç duyurusundan da memnun olduğunu belirterek, iddiaların hukuk önünde netleşeceğine inandığını söyledi ve Murat Ağırel'le ilgili davalarda da aynı saygıyı beklediğini açıkladı.

(ANKARA) - AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, ailesi hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Hiç kimse yargılanmaktan kaçmamalıdır. Ben şahsımla ve ailemle ilgili iddiaların yargı önünde sonuna kadar araştırılmasından yanayım" dedi.

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, yargı önünde verilecek her türlü karara saygı duyacağını belirterek, soruşturma sonucunda iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkacağını ifade etti.

Gökçek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kamuoyu, son zamanlarda babam ve ailem hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturma başlatmış olmasından büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Yargı önünde verilecek her türlü karara saygım tamdır. Çünkü ancak bu şekilde kimin doğru söylediği, hangi iddiaların gerçeği yansıttığı ortaya çıkacaktır. Ayrıca bugün Sayın Mansur Yavaş'ın şahsım hakkında suç duyurusunda bulunmuş olmasından da memnuniyet duyuyorum. Bugüne kadar, dokunulmazlığımın bulunmadığı dönemler de dahil olmak üzere, hakkımda kamuoyu önünde çeşitli ithamlarda bulunan ve dava açmayan Sayın Yavaş'ın bu iddialarını artık yargı önünde ortaya koyacak olmasını önemli ve değerli buluyorum. Böylelikle ben de kimin doğru, kimin yanlış söylediğinin hukuk önünde ortaya çıkacağına inanıyorum. Eğer kendisinin iddialarında haklılık payı olduğu tespit edilirse, adaletin vereceği karara sonuna kadar saygı duyacağım.

Sayın Murat Ağırel'in bugüne kadar şahsım hakkında açtığı davaların tamamı aleyhine sonuçlanmıştır. Buna karşılık benim kendisi hakkında açtığım davalar halen devam etmektedir. Bu davaların sonucunda Sayın Ağırel'in aleyhine bir karar çıkması halinde, benim göstereceğim saygı ve olgunluğun aynısını kendisinin de göstermesini bekliyorum. Aynı şekilde Sayın Mansur Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza tarafımdan yapılan çok sayıda suç duyurusu bulunmaktadır. Bu süreçlerin herhangi birinde kendisi aleyhine bir karar verilmesi halinde de aynı olgunluğu göstermesini bekliyorum.

Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir milletvekiliyim. Partimizin isminde de yer aldığı üzere, adalet bizim için en temel değerlerden biridir. Adalet; siyasi partiye, makama, maddi güce veya kişinin konumuna göre değişmemelidir. Herkes için eşit şekilde uygulanmalıdır. Hiç kimse yargılanmaktan kaçmamalıdır. Ben şahsımla ve ailemle ilgili iddiaların yargı önünde sonuna kadar araştırılmasından yanayım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AK Partili Osman Gökçek, ailesiyle ilgili soruşturma başlatılmasından memnun ve yargı kararlarına saygı duyacağını açıkladı - Son Dakika

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