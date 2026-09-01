Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar - Son Dakika
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Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar

Trabzonspor\'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
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Amedspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor dikkat çeken bir karar aldı. Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren bordo mavililer, 6 Eylül Pazar günü oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasına, takımın eski teknik direktörlerinden Hüseyin Çimşir yönetiminde hazırlanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık ağır yenilginin ardından istifa eden ancak istifası kabul edilmeyen Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin bordo mavililerdeki yolculuğu resmen sona erdi. Süper Lig'de Amedspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

HÜSEYİN ÇİMŞİR GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Tekke'nin ardından bordo mavililerde teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu. Trabzonspor ise şimdilik geçici bir karar aldı. Kulübün eski teknik direktörü Hüseyin Çimşir geçici olarak teknik direktörlüğe getirildi.

"Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak Yönetim Kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HÜSEYİN ÇİMŞİR'İN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor’daki teknik direktörlük görevini 2020 yılında üstlenmiştir. Ünal Karaman’ın ayrılığının ardından Ocak 2020'de göreve gelip Temmuz 2020'de takımdan ayrılmıştır. Görev süresi boyunca Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 resmi maçta takımın başında yer alan genç teknik adam, son haftalardaki puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında geride kalsa da genel istatistiklerinde başarılı bir grafik çizmiştir.  Trabzon, Çimşir'in takımın başında çıktığı 22 maçın 13'ünü kazanmış, 2'sini kaybetmiştir. 7 maç ise beraberlik ile sonuçlanmıştır.

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Son Dakika Güncel Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • yakupdenli29.yd@gmail.com [email protected]:
    kapının önünde bekliyordu bu adam ya bu kahveden birini getirseydiler bundan iyi hazırlardı 0 0 Yanıtla
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