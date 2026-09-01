Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek - Son Dakika
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Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, videolu açıklamasında kendi vatandaşlarına seslendi. Zelenski, "Rusya'dan gelen tüm sinyaller, Rus liderin şahsen daha fazla savaş istediğini gösteriyor" diyerek, "Eylül ayı pek çok şeyi değiştirebilir ve ortaklarımızla birlikte insanları korumak, hayatı savunmak ve barış için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Eylülde çok şey değişebilir. İnsanları, hayatları ve barışı korumak için ortaklarımızla birlikte her şeyi yapmalıyız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yayımladığı görüntülü mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Ukrayna'daki cephe hattındaki durumu ve Rusya'nın saldırılarını ele aldıklarını bildirdi.

"EYLÜL AYINDA PEK ÇOK ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

ABD'li temsilcilerin Rus tarafıyla görüşmelere hazırlandığını belirten Zelenski, "Şimdilik maalesef hem bizim hem de ortaklarımızın tüm istihbarat verileri ve Rusya'dan gelen tüm sinyaller, Rus liderin şahsen daha fazla savaş istediğini gösteriyor. Kendi toplumunun büyük çoğunluğu savaşın mevcut temas hattında durdurulmasına razı olsa bile. ABD Başkanı'nın temsilcilerinin neler başarabileceğini göreceğiz. Eylül ayı pek çok şeyi değiştirebilir ve ortaklarımızla birlikte insanları korumak, hayatı savunmak ve barış için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

KİLİT ORTAKLARLA ÖNEMLİ ANLAŞMA VURGUSU

Zelenski, yayınladığı videolu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Ukraynalılar! Bugün, Rus saldırılarına karşılık olarak Ukrayna'nın uzun menzilli saldırılarına dair Başkomutan ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nden raporlar aldım. Adımlarımızı, yeni adımlarımızı hazırlıyoruz.

Başbakan ve diplomatik ekibimizle Eylül ayı faaliyetlerini detaylıca görüştük. Pek çok planımız var. Tüm görüşmelerimiz, müzakerelerimiz burada, Ukrayna'da hissedilmelidir; hem savunma kapasitemizde hem de Ukrayna için ek enerji paketlerinde.

Siyasi düzeyde, liderlerle halihazırda çok somut anlaşmalarımız var. Bunları ülkelerimizin bakanlıkları ve işletmeleri düzeyinde hayata geçirmemiz gerekiyor."

Bu durum Kanada, Avrupa Birliği, Britanya, Norveç ve Amerika Birleşik Devletleri için geçerli. Fransa, Britanya, Almanya ve diğer kilit ortaklarımızla önemli anlaşmalarımız bulunuyor.

"KIŞ ÖNCESİNDE DESTEĞİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMALIYIZ"

Siyasi düzeyde kararlaştırılan ancak henüz fiilen uygulanmayan konuların net bir denetimine ihtiyaç var. Her bakanlığın bu konuda bir raporu olmalı ve bu durum devlet şirketlerini, özellikle de enerji şirketlerini kapsamalı. Kış öncesinde desteği en üst düzeye çıkarmalıyız.

Bugün ayrıca Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin (NSDC) bölgelerin ve toplumların dayanıklılık planlarına ilişkin bir kararı var. Konsey, hangi görevlerin hangi bölge ve şehirler tarafından zamanında yerine getirilmediğini net bir şekilde analiz ediyor. Her bir alan için ne yapılması gerektiğine dair Konsey'in net talepleri bulunuyor.

Az önce ABD Başkanı'nın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüştük. Rus tarafıyla görüşmeye, iletişim kurmaya ve Ukrayna'yı ziyaret etmeye hazırlanıyorlar.

Pozisyonlarımızı tartıştık. Steve ve Jared'ı Ukrayna'daki durum, cephe hattındaki değişiklikler ve Rus saldırıları hakkında bilgilendirdim. Rusya'yı savaşı sona erdirme yoluna girmeye teşvik etmek için neler yapılabileceğini konuştuk. Moskova'da, Putin'de savaşmak yerine bitirme havasının oluşması gerekiyor.

"PUTİN, SAVAŞI SÜRDÜRMEK İSTİYOR"

Şimdilik maalesef hem bizim hem de ortaklarımızın tüm istihbarat verileri ve Rusya'dan gelen tüm sinyaller, Rus liderin şahsen daha fazla savaş istediğini gösteriyor. Kendi toplumunun büyük çoğunluğu savaşın mevcut temas hattında durdurulmasına razı olsa bile. ABD Başkanı'nın temsilcilerinin neler başarabileceğini göreceğiz. Eylül ayı pek çok şeyi değiştirebilir ve ortaklarımızla birlikte insanları korumak, hayatı savunmak ve barış için elimizden geleni yapmalıyız.

Ukrayna'nın yanında olan herkese teşekkür etmek istiyorum, bize yardım eden herkese teşekkürler. Şan olsun Ukrayna'ya!"

Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Dış Politika, Britanya, Almanya, Avrupa, Kanada, Eylül, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek - Son Dakika

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