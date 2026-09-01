ABB\'den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu! 27 gün sonra açıklandı

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel, ağustos ayının son günlerinde yaptığı yayınlarda eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin yurt dışındaki şirket ve gayrimenkul yatırımlarına ilişkin çeşitli iddiaları gündeme getirdi. Ağırel, Gökçek ailesiyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü HAMAG adlı şirketin 30 Ağustos 2022'de Almanya'da 30 bin euro sermayeyle kurulduğunu, şirketin ilk döneminde çalışanı ve cirosu bulunmamasına rağmen daha sonra milyonlarca euroluk gayrimenkul yatırımlarına yöneldiğini iddia etti.

Ağırel, Almanya'nın Düsseldorf kentinde HAMAG üzerinden 15 daire ve iki ticari bölümden oluşan bir binanın satın alındığını, resmi belgelerde taşınmazın bedelinin 3 milyon 850 bin euro olarak yer aldığını öne sürdü. Ağırel ayrıca Almanya'nın Velbert kentindeki başka bir gayrimenkul için de milyonlarca euroluk bir sözleşme yapıldığı yönünde iddialarda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağırel'in gündeme getirdiği iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. Gökçek ise soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada iddialara karşı çıkarak gerekli bilgileri savcılığa vereceğini ve Türk adaletine güvendiğini belirtti. İddiaları gündeme getiren Murat Ağırel de soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.

31 Ağustos'ta Ankara Adliyesi'ne giden Ağırel, savcılıkta tanık sıfatıyla ifade verdi ve elindeki bilgi ve belgeleri soruşturma makamlarına teslim etti. İfade işleminin ardından açıklama yapan Ağırel, soruşturmanın genişleyebileceğini düşündüğünü ve dosyanın başka isimlere de uzanabileceği izlenimi edindiğini söyledi.

AĞIREL CANLI YAYINDA LİSTE PAYLAŞTI

Aynı gün akşam saatlerinde Ağırel, bu kez Melih Gökçek'in Türkiye'deki mal varlığına ilişkin yeni iddialar ortaya attı. Canlı yayında bir liste paylaşan Ağırel, Gökçek'e ait olduğunu öne sürdüğü 23 ayrı taşınmaz bulunduğunu söyledi. Listede Ankara'nın Çankaya, Pursaklar, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerindeki konut, arsa, tarla ve bağımsız bölümlerin yanı sıra Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki taşınmazlar da yer aldı.

Melih Gökçek ise Ağırel'in bu iddiasına e-Devlet üzerinden yaptığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sorgulamasının ekran görüntüsünü paylaşarak yanıt verdi. Gökçek, T.C. kimlik numarasıyla eşleşen herhangi bir tapu kaydının bulunmadığını belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu ve Ağırel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Gökçek'in açıklamasının ardından Murat Ağırel de yeniden yanıt verdi. Ağırel, açıkladığı taşınmaz bilgilerinin güncel tapu sorgulamasından değil, 2019/236 sayılı hukuk davası dosyasında bulunan kayıtlardan alındığını belirterek, söz konusu dosyada gizlilik kararı bulunmadığını ve paylaştığı bilgilerin resmi kayıtlara dayandığını savundu. Böylece Almanya'daki şirket ve gayrimenkul iddialarıyla başlayan süreç, savcılık soruşturması ve ardından 23 taşınmaz üzerinden yaşanan Gökçek-Ağırel tartışmasıyla devam etti.