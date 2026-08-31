Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında yürütülecek faaliyetlere stratejik yön vermek amacıyla kurulması öngörülen, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı, İstanbul'da gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantının ardından yaptığı açıklamada hem Mekke Savunma İttifakı'nın yol haritasını anlattı hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik mesajlar verdi.

"NETANYAHU TEHDİDİYLE ULUSLARARASI SİSTEM SAVAŞMALI"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarında en dikkat çeken bölüm Netanyahu'ya yönelik sözleri oldu. Fidan, "İnsanlığın, uluslararası toplumun ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için bir tehdit oluşturmaktadır. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu Netanyahu tehdidiyle uluslararası sistem savaşmalıdır. Benim mesajım bu." ifadelerini kullandı.

İTTİFAKIN RESMİ ADI BELLİ OLDU

Fidan, toplantıda yeni savunma yapılanmasının resmi adı konusunda da mutabakata varıldığını açıkladı. Bakan Fidan, "Bugün itibarıyla anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık: Mekke Savunma İttifakı. Büyük bir uyum içerisinde ve derinlik içerisinde toplantıda kardeşlerimiz görüşlerini ifade etti. Burada alınan kararların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

"İTTİFAK BÖLGEDEKİ TÜM DEVLETLERE AÇIK"

Mekke Savunma İttifakı'nın herhangi bir ülkeye karşı kurulmadığının altını çizen Fidan, yapılanmanın savunma temelli olduğunu söyledi. İttifakın devletlerin egemenliği, toprak bütünlüğüne saygı ve içişlerine müdahale etmeme ilkelerine dayandığını ifade eden Fidan, bölgedeki devletlere kapının açık olduğunu belirtti. Fidan, "İttifak, devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile içişlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını aksine bu temel ilkelere yad eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İttifakın genişlemesi konusunda hemfikiriz ama tabii bu da süreç içerisinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDEKİ BELİRSİZLİĞİN AZALACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Yeni ittifakın bölgesel güvenliğe etkisine ilişkin de konuşan Fidan, "Bu ittifakla bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını, belirsizliğin azalacağını göreceğiz." dedi.