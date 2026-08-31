Özgür Özel Yeni Dönemde Umut Vaat Etti - Son Dakika
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Özgür Özel Yeni Dönemde Umut Vaat Etti

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Yeni Parti Başkanı Özgür Özel, partinin heyecanlı bir başlangıç yaptığını ve başarı sorumluluğunu vurguladı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Elimizden geldiği kadarıyla bize güvenenlere, bize gönülden destek verenlere, önce manen sonra madden sahip çıkan insanların beklentilerine uygun bir şekilde başarılı olmak zorundayız o sorumluluğu hissederek bu kapıdan içeriye giriyoruz." dedi.

YENİ GENEL MERKEZ'DE İLK TOPLANTI

Özel, Parti Meclisi (PM), Kurucular Kurulu ve TBMM Kapalı Grup Toplantısına başkanlık etmek üzere partisinin Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alan genel merkezine gelerek çalışmalarına başladı.

PM toplantısı öncesi partiye girişinde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Özel, yeni bir başlangıç yaptıklarını ve çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

"SORUMLULUK HİSSEDEREK BU KAPIDAN İÇERİYE GİRİYORUZ"

Binaya çalışmak üzere ilk kez geldiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye çok önemli bir dönüşüme tanıklık ediyor. Birazdan konuşmamda net rakamları da vereceğim ancak Avrupa'nın en güçlü sosyal demokrat partileri ki iktidarda olan partiler ya da iktidar ortağı olan partiler, onların toplamı kadar üyeye bu kadar kısa sürede eriştik. Büyük bir dayanışma büyük bir heyecan büyük bir umut var tüm ülkede. Allah bizi mahcup etmesin. Elimizden geldiği kadarıyla bize güvenenlere, bize gönülden destek verenlere, önce manen sonra madden sahip çıkan insanların beklentilerine uygun bir şekilde başarılı olmak zorundayız, o sorumluluğu hissederek bu kapıdan içeriye giriyoruz."

Özgür Özel, seçim akşamı, partisinin iktidarını müjdelemek için gazetecilerle tekrar bir araya gelme temennisinde bulundu.

YENİ PARTİ'NİN BÜTÇESİNİ AÇIKLADI

Partisinin yeni genel merkezinde ilk kez gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında açıklamalarda bulunan Özel, partinin bütçesini açıkladı.

Özel, "Yeni partinin her bir kuruşu; 152 bin bağışçımızın kendi gönülleriyle, üye kayıtları açılmadan önce yaptıkları, yasal sınırlar içinde; adı belli, soyadı belli, TC'si belli, telefonu belli gerçek kişilerden oluşan 152 bin bağışçımızın ve ardından bugün geldiğimiz noktada partiye kaydolan üyelerimizin giriş aidatlarıyla ve aylık ödemeyi taahhüt ettikleri aidatların ilk taksitleriyle oluştu. Ve şu ana kadar bağışçılarımızdan ve yeni kayıt olan üyelerimizin ilk aidatlarıyla birlikte 539 milyon liralık bir bütçemiz oluştu" dedi.

PARTİNİN ÜYE SAYISI BELLİ OLDU

18 gün önce kurulan Yeni Parti'nin üye sayısına ilişkin açıklamalarda da bulunan Özel, "Yola çıktığımızda merak edilen konu üyelikti. Online üyelik kampanyamız 13 Ağustos tarihinde başladı. Bugün 18'inci günündeyiz arkadaşlar ve 18 günde partimize üye olan vatandaşlarımızın sayısı an itibarıyla 600 bini aşmış durumdadır. Bunlardan 400 binden fazlası online üyelik, yani kişilerin kendi kendine kayıtlarını yaptırdıkları, kendilerini partilerine tanıttıkları, hangi alanlarda görev almak istediklerini belirledikleri ve üye aidatlarını belirleyip seçip ödeme taahhütlerini kredi kartıyla yapan 400 bin üyemiz var. Ayrıca 200 bin üyemiz de formlarla ve yerinde aidat ödeyerek ya da diğer aidat ödeme biçimleriyle üye oldu. Şu ana kadar ulaştığımız rakam 600 bindir" diye konuştu.

Özel, il ve ilçe örgütlenmesine ilişkinde bilgi vererek, "Partimizi 24 Temmuz'da hep birlikte kurduk, bugün itibarıyla 72 il ve 857 ilçede tam anlamıyla örgütlenmiş durumdayız. Geriye kalan 9 ille ilgili de bu hafta içinde işlemler tamamlanacak" dedi.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Yeni Parti, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel Yeni Dönemde Umut Vaat Etti - Son Dakika

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