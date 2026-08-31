Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış - Son Dakika
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Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış
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Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği “Filo Jet”in 12 yıl önce Türkiye’de de kaza geçirdiği ve 2024’e kadar kullanılmadığı ortaya çıktı. Soruşturmada 100’den fazla kişinin ifadesi alınırken, mürettebatın yolculara yardım etmediği ve can yeleklerini dağıtmadığı yönündeki şikayetler incelemeye alındı. Geminin sefere çıkışına izin veren liman yetkilileri ise görevden uzaklaştırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları ile adli ve idari soruşturmalara ilişkin son bilgileri paylaştı. KKTC tarihinin en acı felaketlerinden birinin yaşandığını belirten Üstel, devletin tüm imkanlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle seferber edildiğini ve kriz ekibiyle birlikte Girne Limanı’nda çalışmaları bizzat koordine ettiklerini vurguladı.

ARAMA FAALİYETLERİNE 15 GEMİ KATILDI

Arama kurtarma faaliyetlerinin havadan, denizden ve karadan 7/24 esasına göre kesintisiz sürdürüldüğünü belirten Üstel, çalışmalara denizden 15 geminin katıldığını açıkladı. Görev bölgelerinin deniz akıntıları ve muhtemel sürüklenme alanları dikkate alınarak planlandığını aktaran Üstel, havadan 8 helikopterin iki grup halinde dönüşümlü görev yaptığını ve İHA'ların da bölgeyi aralıksız taradığını kaydetti. Ayrıca Polis Genel Müdürlüğü ekiplerinin, Girne'nin doğu ve batı kıyı şeridinde kapsamlı arama faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

TÜRKİYE’DEN SAT KOMANDOLARI ÇALIŞMALARA KATILDI

Türkiye’den gelen Sualtı Taarruz (SAT) komandolarının da arama kurtarma çalışmalarına dahil olduğunu belirten Üstel, bölgeye yarın ulaşması beklenen ek arama gemisiyle birlikte SAT komandolarının su altındaki çalışmalara büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

"HIZLI MÜDAHALE ÇOK DAHA AĞIR BİR TABLONUN ÖNÜNE GEÇTİ"

Kazanın kıyıya yakın bir noktada meydana gelmesi sayesinde ekiplerin olay yerine çok kısa sürede ulaştığını vurgulayan Üstel, "Sahil Güvenlik, güvenlik güçleri ve Sivil Savunma unsurlarının ilk andan itibaren gerçekleştirdiği hızlı müdahale sayesinde çok sayıda kişi sağ kurtarıldı. Kazanın kıyıdan daha uzak bir noktada yaşanması halinde müdahale süresi uzayabilirdi. İlk andaki hızlı müdahalenin çok daha ağır bir tablonun ortaya çıkmasının önüne geçtiğini değerlendiriyoruz" dedi.

Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

LİMAN YETKİLİLERİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Facianın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğüne dikkat çeken Başbakan Üstel, batan geminin sefere çıkışına izin veren ilgili liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını, haklarında soruşturma başlatıldığını ve yerlerine yeni sorumluların atandığını duyurdu.

"BU FACİA CEZASIZ KALMAYACAK"

Soruşturma sürecinde hiçbir taviz verilmeyeceğinin altını çizen Üstel, "Bu faciada kimin ihmali, kusuru veya sorumluluğu varsa ortaya çıkarılacaktır. Sorumluluğu tespit edilenler kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek, bu facia cezasız kalmayacaktır. Arama-kurtarma çalışmalarımız sonuna kadar, gece gündüz demeden devam edecektir" diyerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

BATAN GEMİ 12 YIL ÖNCE KAZA YAPMIŞ

Öte yandan, yürütülen polis soruşturmasında Filo Denizcilik'e ait "Filo Jet" isimli gemiyle ilgili çarpıcı ihmal iddiaları ve geçmiş bilgileri gün yüzüne çıktı. Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, kaza yapan geminin 12 yıl önce Türkiye'de de kaza geçirdiğini ve 2024 yılına kadar kullanılmadığını belirtti. Geminin 2024'te Filo Denizcilik tarafından satın alındığını kaydeden Mannaş, şu ana kadar 100'den fazla kişinin ifadesine başvurulduğunu aktardı.

Yapılan ilk tespitlere göre; gemide yeterli sayıda can yeleği ve filika bulunmasına rağmen mürettebatın kriz anında yolculara yardım etmediği, can yeleklerini dağıtmadığı ve tahliye çıkışlarında görev almayarak geminin sevk ve idaresinde ciddi ihmallerde bulunduğuna dair yolculardan yoğun şikayetler alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Gündem Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış - Son Dakika

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