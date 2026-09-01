Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eczanede yaşanan olay tepki çekti. Kendisi gibi eczacı olan eşiyle birlikte işletmeyi çalıştıran eczacı, ilaç almak için kasada bekleyen kadın müşterinin eteğinin altından fotoğraf çekmeye çalıştı.

TV100'ün haberine göre eczacı, telefonunu çıkardıktan sonra eğilerek kadının eteğinin altından görüntü almaya çalıştı.

FARK EDİNCE ECZACIYA TEPKİ GÖSTERDİ

Durumu fark eden kadın, eczacıya tepki gösterdi. Eczacının ise kadının suçlamasını uzun süre reddettiği belirtildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine mağdur kadın ile eczacının eşinin ısrarıyla iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde eczacının hareketlerinin kaydedildiği görüldü. Bunun üzerine eczacı, inkar etmekten vazgeçerek kadından özür dilemeye başladı.

Eczacının mağdur kadına “Mesleğim biter, rezil olurum” diyerek şikayetçi olmaması için yalvardığı aktarıldı.

EŞİNDEN "NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIN?" TEPKİSİ

Olay sırasında eczanede bulunan ve kendisi de eczacı olan şüphelinin eşi de yaşananlar karşısında ağlamaya başladı.

Kadının eşine, “Neden böyle bir şey yaptın? Sadece nedenini söyle, doktora mı gidelim?” sözleriyle tepki gösterdiği belirtildi.

Şüphelinin eşi mağdur kadından özür dilerken, kadın ise “Bu özür dilenecek bir şey değil. Yanınıza kar mı kalsın istiyorsunuz?” diyerek şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Kadının şikayetinin ardından olay emniyete ve savcılığa taşındı. Gözaltına alınan eczacı, işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Eczacı, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.