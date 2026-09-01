Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı

Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eczacı, eczaneye gelen kadın müşterinin gizlice eteğinin altından fotoğrafını çekmeye çalıştı. Durumu fark eden kadının tepki göstermesi ve eczacının eşinin de güvenlik kayıtlarının incelenmesini istemesiyle olay ortaya çıktı. Görüntüler sonrası “Mesleğim biter, rezil olurum” diyerek özür dileyen eczacı, kadının şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eczanede yaşanan olay tepki çekti. Kendisi gibi eczacı olan eşiyle birlikte işletmeyi çalıştıran eczacı, ilaç almak için kasada bekleyen kadın müşterinin eteğinin altından fotoğraf çekmeye çalıştı.

TV100'ün haberine göre eczacı, telefonunu çıkardıktan sonra eğilerek kadının eteğinin altından görüntü almaya çalıştı.

FARK EDİNCE ECZACIYA TEPKİ GÖSTERDİ

Durumu fark eden kadın, eczacıya tepki gösterdi. Eczacının ise kadının suçlamasını uzun süre reddettiği belirtildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine mağdur kadın ile eczacının eşinin ısrarıyla iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde eczacının hareketlerinin kaydedildiği görüldü. Bunun üzerine eczacı, inkar etmekten vazgeçerek kadından özür dilemeye başladı.

Eczacının mağdur kadına “Mesleğim biter, rezil olurum” diyerek şikayetçi olmaması için yalvardığı aktarıldı.

EŞİNDEN "NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIN?" TEPKİSİ

Olay sırasında eczanede bulunan ve kendisi de eczacı olan şüphelinin eşi de yaşananlar karşısında ağlamaya başladı.

Kadının eşine, “Neden böyle bir şey yaptın? Sadece nedenini söyle, doktora mı gidelim?” sözleriyle tepki gösterdiği belirtildi.

Şüphelinin eşi mağdur kadından özür dilerken, kadın ise “Bu özür dilenecek bir şey değil. Yanınıza kar mı kalsın istiyorsunuz?” diyerek şikayetçi oldu.

Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Kadının şikayetinin ardından olay emniyete ve savcılığa taşındı. Gözaltına alınan eczacı, işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Eczacı, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankaya, Güncel, Ankara, Eczane, Son Dakika

Son Dakika Eczane Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Eğitim mi dedi birileri .Okullar öğretim yeri eğitim aile den başlar . 11 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    Sabri eğitim okula gidip toplama çıkarma öğrenmek değildir kaliteli eğitim okullarımızda 50 yıldır verilmiyor.. 6 5 Yanıtla
  • kaan deniz kaan deniz:
    Helal olsun kadına.. 10 0 Yanıtla
  • Murat Cemiloğlu Murat Cemiloğlu:
    Bu nasıl bir ahlaksızlık ve Nasıl Serbest bırakılır, Bunun Cezasız kalması nasıl bir mantık 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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