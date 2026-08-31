İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı 15 gün daha askıya aldı - Son Dakika
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İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı 15 gün daha askıya aldı

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İtalya, Sebte'ye 49 bin düzensiz göçmenin geçmesi nedeniyle İspanya ile serbest dolaşım askıya alma süresini 15 gün uzattı. Bakan Piantedosi, kararın sınır güvenliği analizine dayandığını ve İspanya'nın çabalarını takdir ettiğini belirtti.

İtalya, geçen ay 49 binden fazla düzensiz göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçmesi nedeniyle bu ülkeyle serbest dolaşım süresini 15 gün daha askıya aldı.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Napoli kentinde katıldığı bir programda gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Piantedosi, Avrupa Birliği (AB) üyeleri olmaları sebebiyle İspanya ile aralarında serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması'nın Sebte kentindeki düzensiz göç gelişmeleri nedeniyle askıya alınma süresinin uzatılmasının "gerekli" olduğunu ifade etti.

Bu kararı almalarının, sınır güvenliği analizinden sorumlu birimin değerlendirmelerine dayandığını belirten Piantedosi, "Uzatmayı 15 günle sınırladık çünkü bir yandan uzmanların yaptığı analiz, bu önlemin gerekçelerinin devam ettiğini gösteriyor, diğer yandan ise İspanyol hükümetinin, AB ile beraber bu durumu aşmak için gösterdiği çaba kesinlikle takdire şayan." dedi.

Piantedosi, bu uzatma kararının son olmasını umduğunu ve hem İspanya hem de AB ile her türlü işbirliğine açık olduklarını kaydetti.

Ne olmuştu?

800'ü aşkın düzensiz göçmen 30-31 Temmuz'da Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışmış, göçmenlere müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Madrid yönetimi daha sonra, Sebte şehrine söz konusu akın sırasında yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamış, düzensiz göçmenlerden "neredeyse tamamının" Fas'a döndüğünü belirtmişti.

Sebte'ye yönelik düzensiz göçmen gelişleri nedeniyle İtalya, 1 Ağustos itibarıyla kara sınırının olmadığı İspanya ile serbest dolaşımı askıya almış ve deniz ve hava yolu ile seyahat edenlere yönelik sınır kontrolü uygulaması başlatmıştı.

İtalya'nın bu kararı, İspanya'nın tepkisini çekmişti. Madrid yönetimi de 7 Ağustos'ta misillemeye giderek, İtalya'dan İspanya'ya deniz ve hava yoluyla gelecek yolcuların 7 Eylül'e kadar sınır kontrollerine tabi tutulacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Kuzey Afrika, İspanya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı 15 gün daha askıya aldı - Son Dakika

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