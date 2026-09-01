İbre tersine döndü! Gram altın fiyatları sert çakıldı - Son Dakika
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İbre tersine döndü! Gram altın fiyatları sert çakıldı

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Altın fiyatlarında geçen hafta görülen hızlı yükselişin ardından yön tersine döndü. 7 bin 200 liranın üzerine kadar çıkan gram altın, 6 bin 754 lira seviyesine gerileyerek 300 liradan fazla düştü. Ons altın ise 4 bin 450 doların altına inerken, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faiz mesajları ve ABD'de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Gram altında geçen haftaki yükselişin ardından dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı. Bir süredir yükseliş eğiliminde olan gram altın, 7 bin 200 liranın üzerinden 6 bin 754'lü seviyelere kadar geriledi. Böylece kısa süre içerisinde altın fiyatlarında belirgin bir yön değişimi görüldü.

7 BİN 200 LİRAYI AŞMIŞTI

Altın fiyatları, 14 Mayıs'tan itibaren yakaladığı yükseliş ivmesinin ardından geçen haftalarda yeniden hız kazanmıştı. Daha önce 6 bin lira seviyelerine kadar gerileyen gram altın, başlayan yükselişle birlikte 7 bin 200 lira seviyesini aşmıştı. Ancak geçen haftanın ilk işlem günlerinde devam eden yükseliş kalıcı olmadı. Yeni haftada gram altında 6 bin 754 lira seviyeleri görülürken, geçen haftaki 7 bin 200 liranın üzerindeki seviyeler dikkate alındığında düşüş 300 lirayı aştı.

İbre tersine döndü! Gram altın fiyatları sert çakıldı

ONS ALTIN 4 BİN 450 DOLARIN ALTINDA

Gram altındaki geri çekilmeye ons cephesindeki düşüş de eşlik etti. Ons altın 4 bin 433 dolar civarında işlem görerek son iki haftanın düşük seviyelerine yakın seyretti. Altındaki düşüşte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler öne çıktı. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru döndüğüne ilişkin daha net kanıtlar görülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından ABD'de faiz artırımı beklentileri güçlendi.

İbre tersine döndü! Gram altın fiyatları sert çakıldı

GRAM, ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN NE KADAR?

Güncel gram altın fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın 6.754 TL alış, 6.859 TL satış

Çeyrek altın: 11.030 TL alış, 11.171 TL satış

Yarım altın: 22.093 TL alış, 22.341 TL satış

Tam altın: 43.887TL alış, 44.558 TL satış

Ons altın: 4.433 dolar alış, 4.434 dolar satış

Amerika Birleşik Devletleri, Yarım Altın, Ons Altın, Tam Altın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Gram Altın İbre tersine döndü! Gram altın fiyatları sert çakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    benim anlamadığım kuyumcunun ekranın da bu gün de dünde çeyrek altin alış fiyatı 10.600 TL yazıyor bu nasıl oluyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: İbre tersine döndü! Gram altın fiyatları sert çakıldı - Son Dakika
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