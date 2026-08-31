Uşak'ta Geri Geri Giden Araç Yayaya Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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Uşak'ta Geri Geri Giden Araç Yayaya Çarptı: 1 Ölü

Uşak\'ta Geri Geri Giden Araç Yayaya Çarptı: 1 Ölü
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Uşak’ta geri geri giden panelvan aracın yolda yürüyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta geri geri giden panelvan aracın yolda yürüyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GERİ MANEVRA YAPAN ARACIN ALTINDA KALDI

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şifa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. (45) idaresindeki 64 AFF 351 plakalı panelvan araç, geri geri gittiği sırada yolda yürüyen 88 yaşındaki İbrahim Çeltikçi'ye çarptı.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince İbrahim Çeltikçi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çeltikçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, panelvan sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Kaza, Uşak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta Geri Geri Giden Araç Yayaya Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Geri Geri Giden Araç Yayaya Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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