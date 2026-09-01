Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi - Son Dakika
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Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Murat Ağırel’in gündeme getirdiği 23 taşınmaz iddiasına E-Devlet’ten aldığı tapu sorgulama ekranıyla yanıt verdi. Üzerine kayıtlı herhangi bir tapu bulunmadığını belirten Gökçek suç duyurusunda bulunacağını açıklarken, Ağırel ise bilgilerin 2019 yılına ait resmi dava dosyasına dayandığını belirterek, “Savcılığı yormayın” karşılığını verdi.

“Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gazeteci Murat Ağırel’in kendisine ait olduğunu iddia ettiği 23 taşınmazlık listeye E-Devlet sistemi üzerinden aldığı tapu sorgulama ekranıyla yanıt verdi. Üzerine kayıtlı hiçbir tapu bulunmadığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Gökçek'e, Ağırel'den "Paylaştığım bilgiler 2019 yılına ait resmi dava dosyasına dayanıyor" cevabı geldi.

CANLI YAYINDA GÜNDEME GELEN 23 TAŞINMAZLIK LİSTE

Gazeteci Murat Ağırel, 31 Ağustos akşamı Onlar TV ekranlarında yayımlanan programda Melih Gökçek'in mal varlığına ilişkin çarpıcı iddialar gündeme getirdi. Yayında ekrana yansıtılan tabloda, Gökçek'e ait olduğu öne sürülen 23 ayrı taşınmaz sıralandı.

Söz konusu listede Ankara'nın Çankaya (Dikmen, Aziziye, Güzeltepe), Pursaklar, Gölbaşı (Hacılar, Lodum) ve Etimesgut (Şirkel, Yeşilyurt) ilçelerinde yer alan konut, arsa, tarla ve bağımsız bölümler yer aldı. Tabloda en çok dikkat çeken detaylardan biri ise Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bulunduğu belirtilen 46 bin 400, 28 bin 100 ve 49 bin 200 metrekare büyüklüğündeki üç devasa taşınmaz oldu.

Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi

GÖKÇEK'TEN E-DEVLET KANITLI YALANLAMA VE SUÇ DUYURUSU RESTİ

İddiaların kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Melih Gökçek, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden resmi bir belgeyle iddiaları yalanladı. E-Devlet kapısı üzerinden yaptığı "Tapu Bilgileri Sorgulama" ekranının görüntüsünü paylaşan Gökçek'in sayfasında sistemin şu uyarıyı verdiği görüldü:

“Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemine geçmiş Tapu Sicil Müdürlüklerine ait kayıtlarda; T.C. Kimlik numaranız ile eşleşen herhangi bir kayıt bulunamamıştır.”

Yayında bahsedilen mal varlığı kalemlerinin tamamının gerçek dışı olduğunu savunan Gökçek, şu açıklamayı yaptı:

"E-Devlet üzerinden yapılan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sorgulamasında, T.C. kimlik numaramla eşleşen herhangi bir tapu kaydı bulunmadığı açıkça görülmektedir. İlgili resmî sorgulama belgesini de kamuoyuyla paylaşıyorum. Gerçeğe aykırı bu iddia ve isnatlar nedeniyle, yarın sabah itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde gerekli suç duyurularında bulunacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum."

Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi

MURAT AĞIREL'DEN BELGELİ YANIT: SAVCILIĞI YORMAYIN

Gökçek'in iddiaları kesin bir dille reddedip yargı yoluna başvuracağını ilan etmesinin hemen ardından Murat Ağırel'den karşı hamle gecikmedi. Ağırel, ekrana getirdiği belgelerin bağımsız bir iddia değil, resmi yargı kayıtları olduğunu savundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Gökçek'e seslenen Ağırel, elindeki verilerin kaynağını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Melih Gökçek Bey, savcılığı yormayın; zira önlerinde daha önemli işler var. Paylaştığım bilgiler, 2019/236 sayılı Hukuk Davası dosyasında yer alan resmi kayıtlara dayanıyor. Dosyada gizlilik yok. Bilgiler kamuya açık. Üstelik siz de bunun böyle olduğunu gayet iyi biliyorsunuz."

Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek, Murat Ağırel, E-Devlet, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi - Son Dakika
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