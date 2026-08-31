Kuşadası\'nda Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 14 Yaşındaki Kız Çocuğu da Vuruldu

Kuşadası'nda sokak ortasında yaşanan silahlı saldırı paniğe neden oldu. Telefonda başlayan tartışmanın ardından açılan ateşte biri 14 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

TELEFONDA TARTIŞTILAR, DAKİKALAR SONRA SOKAKTA KARŞILAŞTILAR

Olay, Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı İkiçeşmelik Mahallesi Akandere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Egemen Y. ile Arif C.B. arasında telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın ardından olay kısa süre içerisinde farklı bir boyuta taşındı. İddiaya göre Arif C.B., tartışmadan dakikalar sonra pompalı tüfekle sokağa geldi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Arif C.B.'nin sokakta karşılaştığı Egemen Y.'ye pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürüldü. Silah sesleriyle birlikte çevrede büyük panik yaşanırken, açılan ateş sonucu Egemen Y. ayağından yaralandı. Ancak saldırı sırasında ateşlenen silahtan çıkan saçmalar yalnızca hedefteki Egemen Y.'yi etkilemedi.

SEKEN SAÇMALAR 14 YAŞINDAKİ KIZA İSABET ETTİ

Pompalı tüfekten çıkan ve yerden seken saçmalar, o sırada sokakta bulunan 14 yaşındaki Sema N.S.'ye isabet etti. Genç kızın bacağından yaralandığı belirtildi. Böylece olayda Egemen Y. ile 14 yaşındaki Sema N.S. olmak üzere iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Egemen Y. ile Sema N.S., ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgilere göre iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı sokakta inceleme yaparak saldırının ayrıntılarının belirlenmesi için çalışma başlattı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Arif C.B.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.