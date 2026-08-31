Acun Ilıcalı'nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı

Acun Ilıcalı\'nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı
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Televizyoncu ve iş insanı, aynı zamanda İngiltere Premier Lig ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın giydiği ayakkabının fiyatı tartışma yarattı. Ilıcalı'nın ayakkabısının 17 bin 999 TL değerinde olduğu belirtilirken, fiyatı normal bulanlar da oldu, oldukça pahalı olduğunu savunanlar da.

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Programda yaptığı açıklamaların yanı sıra Ilıcalı'nın giyim tercihi de dikkat çekti. Uzun yıllardır televizyon sektöründe faaliyet gösteren, farklı ülkelerde yapımlara imza atan ve futbol yatırımlarıyla da öne çıkan Ilıcalı'nın programda giydiği ayakkabının fiyatının 17 bin 999 TL olduğu belirtildi.

AYAKKABISININ FİYATI 17 BİN 999 TL

Rahat giyim tarzıyla bilinen Ilıcalı, programa da spor bir kombinle katıldı. Ilıcalı'nın tercih ettiği ayakkabının fiyatının 17 bin 999 TL olduğu ortaya çıktı. Ayakkabının fiyatı tartışmaları da beraberinde getirdi. 17 bin 999 TL'yi bir spor ayakkabı için yüksek bulanların yanı sıra, Ilıcalı'nın gelir düzeyi ve günümüzdeki ayakkabı fiyatları göz önüne alındığında rakamın normal olduğunu düşünenler de oldu.

Acun Ilıcalı'nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı

HULL CITY'NİN SAHİBİ

Türkiye'de televizyon sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Acun Ilıcalı, spor dünyasındaki yatırımlarıyla da biliniyor. Ilıcalı, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Hull City'nin sahibi konumunda bulunuyor. Televizyon ve futbol alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan Ilıcalı, günlük hayatında ise genellikle rahat ve spor kıyafetleri tercih ediyor.

RAHAT GİYİM TARZIYLA BİLİNİYOR

Ilıcalı'nın tişört, spor ayakkabı ve rahat kıyafetlerden oluşan tarzı uzun süredir kendisiyle özdeşleşmiş durumda. Fatih Altaylı'nın programında da bu tarzından vazgeçmeyen Ilıcalı'nın bu kez tercih ettiği modelden çok 17 bin 999 TL'lik fiyatı tartışma yarattı.

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ali İhsan Eynihan Ali İhsan Eynihan:
    NE YAPSIN O KADAR PARANIN İÇİNDE 500 LİRALIK AYAKKABIMI GİYSİN. BENCE O KADAR MALI MÜLKÜ OLAN BİRİ İÇİN UCUZ. 14 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    1.750.000 lira olsa ne olacak Acun için ! 3 2 Yanıtla
  • Günay ORHAN Günay ORHAN:
    Haber bulamayınca da bunu haber yapan bir site 3 0 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    350 € :) 2 0 Yanıtla
  • aliakkaya1818@gmail.com [email protected]:
    fiyatı normal diyenler kime göre normal 0 1 Yanıtla
    Kadir Can Kadir Can:
    Evladım normal sıradan insanlar bile 6 7 bin TL ayakkabı giyiyor adam milyon dolarlık 17 bin TL ayakkabı normal 1 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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