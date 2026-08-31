Emekliye 'dev zam' hazırlığı

Ankara kulislerinden emeklileri sevindirecek müjdeli haber geldi. Ekonomi yönetiminin milyonlarca emeklinin alım gücünü rahatlatmak amacıyla tüm emeklileri kapsayan "bir defaya mahsus" dev bir zam paketi hazırlığında olduğu öğrenildi.

BÜYÜK BİR DESTEK ADIMI ATILIYOR

Uzun süredir hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında gelirini korumaya çalışan emekliler için büyük bir destek adımı atılıyor. Reel sektöre sağlanan finansman desteklerinin ve kredilerin ardından, ekonomi paketinin en önemli ve heyecan uyandıran ayağının emekli maaşları olacağı belirtiliyor.

MİLYONLARCA EMEKLİYE TEK SEFERDE BÜYÜK DESTEK

Başkent kulislerinde konuşulan hazırlığa göre, planlanan maaş düzenlemesi standart zamların çok üzerinde ve geniş kapsamlı olacak.

Tüm emeklileri kapsayacak: Hazırlığı süren düzenlemenin ayrım gözetmeksizin tüm emekli vatandaşları kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Alım gücüne doğrudan katkı: Son dönemde yaşanan fiyat artışları karşısında gerileyen alım gücünün, bu güçlü maaş artışıyla yeniden yükseltilmesi amaçlanıyor.

Tek seferlik dev dokunuş: Bir defaya mahsus olarak verilecek olan yüksek oranlı zammın, emekli bütçelerine nefes aldıracağı ve refah seviyesini anlamlı ölçüde artıracağı ifade ediliyor.

SEÇİM ÖNCESİ EMEKLİ BÜTÇESİNE CANSUYU

Reel sektör için devreye alınan 250 milyar TL’lik sanayi kredileri, YTAK limitlerinin 750 milyar TL'ye yükseltilmesi ve esnafa sağlanan borç yapılandırma imkanlarının ardından gözler doğrudan vatandaşa dokunacak bu büyük hamleye çevrildi. Seçim takviminin netleşmeye başlamasıyla birlikte 5-6 ay öncesinden uygulamaya konulması beklenen dev zam paketiyle, emeklilerin ekonomik olarak daha rahat bir nefes alması ve alım güçlerinin belirgin şekilde pekiştirilmesi planlanıyor.