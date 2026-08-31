Erzincan'da Ayı Saldırısı: 144 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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Erzincan'da Ayı Saldırısı: 144 Hayvan Telef Oldu

Erzincan\'da Ayı Saldırısı: 144 Hayvan Telef Oldu
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Koçyatağı köyünde ayı, ağıla girerek 144 küçükbaş hayvanı telef etti. Zarar tazminatı isteniyor.

Erzincan'ın Koçyatağı köyünde bir ağıla giren ayının saldırısı sonucu 144 küçükbaş hayvan telef oldu. Besici İsmail Mutlu, zararının karşılanmasını isterken köy muhtarı Cengiz Kaya bölgede artan ayı popülasyonuna karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

Erzincan'da yaban hayvanlarının yerleşim yerleri ve hayvancılık işletmelerine yaklaşması üreticileri tedirgin ediyor.

Merkeze bağlı Koçyatağı köyünde besici İsmail Mutlu'ya ait ağıla gece saatlerinde ayı girdi.

Ayı, kilitli ağız kapısını kırarak içeri girdi. Ağıldaki küçükbaş hayvanlara saldıran ayı nedeniyle 144 hayvan telef oldu.

Olayın fark edilmesinin ardından durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinde ağıla ait kapıda ayıya ait pençe izleri görüldü.

Hayvanları telef olan besici İsmail Mutlu, ayının kapının kilidini kırarak ağıla girdiğini ifade ederek, 144 küçükbaş hayvanının telef olduğunu ve büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Zararının karşılanmasını isteyen Mutlu, yetkililerden destek beklediğini söyledi.

Koçyatağı köyü Muhtarı Cengiz Kaya da olayın köyde endişeye neden olduğunu belirtti.

Ayının kapıyı kırarak ağıla girdiğini söyleyen Kaya, bölgede ayı popülasyonunun arttığını savundu.

Köy sakinlerinin geçimini büyük ölçüde hayvancılıktan sağladığını ifade eden Kaya, yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına ve hayvancılık işletmelerine yaklaşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını istedi.

Kaya, benzer olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerin bölgede kalıcı ve etkili önlemler alması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Erzincan, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da Ayı Saldırısı: 144 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

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