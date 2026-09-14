Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu - Son Dakika
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Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu

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Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Diyarbakır'da iki okulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da okullarında görmek istediklerini söyleyerek Diyarbakır'a davet etti.

TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Diyarbakır'da Adnan Menderes Anadolu Lisesi ile Sur İçi Ziya Gökalp İlkokulunu ziyaret etti. Erdoğan, iki okulda öğrencilerle sohbet etti, öğretmen ve yöneticilerle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu

"MİLLİ DEĞERLERİYLE BAĞ KURAN NESİLLER YETİŞTİRMEK, TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİNE ULAŞMASINDA BELİRLEYİCİ"

Eğitim ve öğretimin Türkiye'nin geleceğini şekillendiren temel unsurlar arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, millî değerleriyle bağ kuran, öz güvenli, donanımlı ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmenin Türkiye'nin hedef ve ideallerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacağını söyledi.

Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu

Eğitimin akademik başarının ötesinde insanı, toplumu ve ülkenin geleceğini inşa eden bir süreç olduğuna dikkat çeken Erdoğan, çocukların kendi kültürünü ve değerlerini tanıyan, dünyayı doğru okuyabilen ve geleceğe öz güvenle hazırlanan bireyler olarak yetişmesinin önemine işaret etti.

Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu

"ÖĞRETMENLİK, İNSAN YETİŞTİRME SORUMLULUĞU TAŞIYOR"

Öğretmenliğin bu sürecin merkezinde yer aldığını belirten Erdoğan, mesleğin insan yetiştirme sorumluluğu taşıyan önemli bir görev olduğunu ifade etti. Erdoğan, öğretmenlerin güçlü bir ideal ve yüksek motivasyonla mesleklerini sürdürmesinin eğitim ortamına ve öğrencilerin başarısına doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.

Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu

HALI SAHA, OKUL RADYOSU VE TABLET DESTEĞİ

Program kapsamında okulların ihtiyaçları da yerinde değerlendirildi. Öğrencilerin sportif ve sosyal imkânlarını geliştirmek amacıyla halı saha yapımı için sponsor desteği sağlanırken, okul radyosunun teknik altyapısının güçlendirilmesine yönelik ekipman desteği için çalışma başlatıldı. Ortaokul öğrencilerine tablet desteği sağlanması konusunda da sponsor desteği alındı. Ziyarette, teknolojinin eğitim amacıyla ve bilinçli kullanılabilmesi için bilişim ve rehberlik öğretmenleriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu

GENÇLERE MESAJ

Gençlerin geleceğinin gelip geçici çekişmelerin ve günlük tartışmaların çok üzerinde tutulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Gelecek sizin geleceğiniz; kimsenin sizin geleceğinizi tehlikeye atma lüksü olmamalı" dedi.

Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu

Gençlerin geçmişin yükünü sırtlamak zorunda olmadığını, eğitimlerinin her türlü tartışmadan daha önemli olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin ideallerine ulaşmasının iyi yetişmiş, öz güvenli ve kendi değerlerinden güç alan gençlerin zihinleri, hayalleri ve ortaya koyacakları yeni fikirlerle mümkün olacağını söyledi.

Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu

Programda öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da okullarında görmek istediklerini dile getirerek kendisini Diyarbakır'a ve okullarına davet etti.

Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, Diyarbakır, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Bilal Erdoğan Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu - Son Dakika

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