Trump\'tan İran\'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran’a yönelik sınırlı bir askeri operasyon düzenleyeceklerini duyurdu. Trump, "Bu gece İran'a vuracağız. Ancak saldırılar sınırlı kalacak. İran'ın lideri kim bilmiyorum. Onları perişan ediyoruz." ifadelerini kullanarak hedeflerin kapsamlı olmayacağını belirtti.

PETROL FİYATLARI TIRMANDI

Açıklamanın ardından küresel piyasalarda jeopolitik risk algısı hızla yükseldi. Dünya petrol sevkiyatının kritik noktalarındaki olası aksama endişeleriyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı kısa sürede 90 dolar sınırını aştı.

PİYASALARDA ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Orta Doğu'da tırmanan bu gerilim, enerji piyasalarını ve küresel ekonomiyi alarm durumuna geçirdi. Uzmanlar, operasyonun boyutuna göre petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanmanın devam edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

İRAN: HER TÜRLÜ SALDIRININ KAYNAĞI HEDEF ALINACAK

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD'nin bazı bölge ülkelerinin üslerini kullanarak İran topraklarına saldırılar gerçekleştirdiğini ve saldırının kaynağı neresi olursa olsun hedef alacaklarını bildirdi.

İran Genelkurmay Başkanlığının yazılı açıklamasında, "bazı bölge ülkelerindeki üslerin uyarılara rağmen ABD tarafından İran topraklarına saldırılar için kullanıldığı" belirtildi.

Saldırılara müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Saldırgan Amerikan ordusunun bölgeyi terk etmekten başka yolu yoktur ve İran'a karşı Amerikan saldırganlığını kolaylaştıranlar şunu bilmelidir ki güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü saldırının kaynağını hedef alacaktır."

ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. İran ordusu ise Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirmişti. Ürdün ordusu, 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurmuştu.

ABD SALDIRILARI DURDURMUŞTU

Lark Adası'na yönelik saldırı, Washington yönetiminin İran konusunda askeri seçeneklerden ziyade ekonomik baskıyı öne çıkardığı bir dönemde geldi. ABD ile İran arasında haftalardır karşılıklı hava saldırısı yaşanmazken, Hürmüz Boğazı çevresinde gemilere yönelik saldırılar devam ediyordu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 24 Ağustos'ta, İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmek amacıyla "ekonomik dışlama" operasyonu başlattıklarını, İran ile iş yapmaya devam eden ülkelerin de ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Axios'da yer alan haberde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, müttefik ülkelere Washington'ın kısa vadede İran'a yönelik yeni ve kapsamlı bir askeri operasyon düzenlemeyeceği mesajını verdiği öne sürülmüştü. Buna göre ABD, Tahran üzerindeki baskıyı deniz ablukası ve yeni ekonomik yaptırımlarla artırmayı planlıyordu.

Buna rağmen Washington, İran'ın yeni bir saldırı düzenlemesi halinde askeri karşılık verme ihtimalini rafa kaldırmamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki mayınların temizlendiğini açıklayarak, bölgeye yeniden mayın döşenmesi halinde bunu yapan İran gemilerinin vurulacağı uyarısında bulunmuştu.