20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düğünlerde takı törenlerinde altın ve para görmeye alışığız ancak bu kez hediye herkesi şaşırttı. Bir avukat, 20 yıllık yakın arkadaşının düğününde mikrofonu eline alarak, “İyi günde de kötü günde de hep bir aradaydık” dedi ve arkadaşına lüks bir otomobil hediye etti.

Bir avukat, dünyaevine giren 20 yıllık yakın arkadaşına düğününde dikkat çeken bir hediye verdi. Takı töreni sırasında mikrofonu eline alan avukat, arkadaşına lüks bir otomobil hediye ettiğini açıkladı.

"20 YILDIR BENİM KARDEŞİMSİN"

Damadın yanına gelen avukat, yıllara dayanan arkadaşlıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“20 yıldır benim kardeşimsin. İyi günde de kötü günde de hep bir aradaydık. Bu mutlu gününde de kardeşliğimizin nişanesi olarak sana küçük bir hediye vermek istiyorum.”

"BU ARABA ARTIK SENİN"

Konuşmasının ardından otomobilin anahtarını çıkaran avukat, “Bu araba artık senin” diyerek lüks aracı arkadaşına hediye etti.

Düğünlerde altın ve para takılması alışılmış görüntüler arasında yer alırken, 20 yıllık arkadaşına otomobil hediye eden avukatın tercihi dikkat çekti.

Hediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Düğün 20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Apple User Apple User:
    bende 20 yıllık arkadaşıma çay ısmarlarken emekliler lokaline götürüyorum ucuz diye ne yapalım herkes bütçesine göre hareket ediyor. 4 0 Yanıtla
  • bx9d7jpsy6 bx9d7jpsy6:
    MASAK araştırsın gelir giderini 2 1 Yanıtla
  • Hakan Baki Hakan Baki:
    Bizim arkadaşlarımız da bize borç armağan ediyor. 2 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Böyle arkadaşlar. Kaldı mı bu zaman da????Helal olsun!! 1 0 Yanıtla
  • RIDVAN ÖZLER RIDVAN ÖZLER:
    BENDE 25 YILLIK ARKADAŞINDIM :) 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu
Kafasında kaskla bara girdi Silahını çekip ortalığı kana buladı Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı
Kızı son anlarını anlattı Kızı son anlarını anlattı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu’nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Turistin taksi kabusu Soyup soğana çevirdiler Turistin taksi kabusu! Soyup soğana çevirdiler
Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı Şimdi milyonlar kazanıyor Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı! Şimdi milyonlar kazanıyor

07:18
Dünyaca ünlü Times Square Meydanı’nda dehşet Polis kurşunuyla durduruldu
Dünyaca ünlü Times Square Meydanı'nda dehşet! Polis kurşunuyla durduruldu
06:46
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti
06:25
Kan donduran tehditlere gözaltı Şüpheli 16 yaşında çıktı
Kan donduran tehditlere gözaltı! Şüpheli 16 yaşında çıktı
06:10
Polis dronu bu kez Üsküdar’da Anonsu duyanlar uzaklaştı
Polis dronu bu kez Üsküdar’da! Anonsu duyanlar uzaklaştı
00:26
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı Tek bir tutuklu kaldı
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı
23:30
Amedspor, Trabzonspor’u 90’da devirdi
Amedspor, Trabzonspor'u 90'da devirdi
23:18
Vlahovic coştu, coşturdu Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye 6 gollü gözdağı
Vlahovic coştu, coşturdu! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 6 gollü gözdağı
22:58
Trump’tan İran’a saldırı açıklaması Brent petrol anında yükselişe geçti
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
19:36
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu O artık gerçekten kahraman
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 07:43:34. #7.12#
SON DAKİKA: 20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement