Kocasinan\'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs çıkan kavgada tabancayla yaralandıktan sonra tramvaya bindi. Durumu fark eden yolcuların ihbarı üzerine şahıs, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan kavgada tabancayla yaralanan H.E.A. İldem-Organize Sanayi yönünden ilerleyen tramvaya bindi. Tramvayda yolculuk yapan vatandaşların ihbarı üzerine tramvayın durduğu Tuna Durağı'na polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından durakta yapılan ilk müdahalenin ardından H.E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.