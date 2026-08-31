14 bin mahrem görüntü rezaletinde işletme sahibinden yeni iddia: Oteller ve ünlü markalar da var - Son Dakika
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14 bin mahrem görüntü rezaletinde işletme sahibinden yeni iddia: Oteller ve ünlü markalar da var

14 bin mahrem görüntü rezaletinde işletme sahibinden yeni iddia: Oteller ve ünlü markalar da var
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Bakırköy’deki Fatma Özçalışkan Özel Medfa Poliklinliği'nde gizli kamerayla kaydedilen mahrem görüntülerin Telegram üzerinden satılmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan işletme sahibi Fatma Özçalışkan, cezaevinden suçlamaları reddetti. 14 bin görüntünün yalnızca kendi merkezine ait olmadığını öne süren Özçalışkan, arşivde evler, oteller, farklı güzellik merkezleri ve ünlü markaların soyunma kabinlerinden gizlice çekilmiş kayıtların da bulunduğunu iddia etti.

İstanbul Bakırköy'deki güzellik merkezinde gizli kamerayla kaydedilen mahrem görüntülerin Telegram'da satılması skandalında tutuklanan işletme sahibi Fatma Özçalışkan, cezaevinden yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Asıl mağdurun kendisi olduğunu savunan Özçalışkan, medyada yer alan 14 bin görüntünün sadece kendi merkezinden olmadığını öne sürdü.

"KIZIMIN VE YAKINLARIMIN MAHREMİNİ SERVİS EDECEK KADAR KÜÇÜLMEDİM"

Çeyrek asırdır güzellik sektöründe hizmet verdiğini belirten Fatma Özçalışkan, cezaevinden paylaştığı mesajda hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu ve kumpasa kurban gittiğini ifade etti. Kendi merkezinde çekilen görüntülerde 17 yaşındaki kızının, yeğeninin ve çalışanlarının da yer aldığını vurgulayan Özçalışkan, "Kendi ekmek kapımı bitirecek ve canparem kızım ile yakınlarımın mahrem görüntülerini servis edecek kadar kafayı yemedim, o kadar küçülmedim. Olayı öğrendiğim ilk günden itibaren henüz kimse şikayetçi değilken bizzat gidip ben şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

14 bin mahrem görüntü rezaletinde işletme sahibinden yeni iddia: Oteller ve ünlü markalar da var

"ARŞİVDE OTELLER VE BÜYÜK MARKALARIN KABİNLERİ DE VAR"

Özçalışkan, basında yer alan "14 bin adet mahrem görüntü klinikte ele geçirildi" yönündeki haberleri yalanlayarak, sızdırılan arşivin kapsamının çok daha geniş olduğunu öne sürdü. Söz konusu görsel arşivinin sadece kendi kliniğiyle sınırlı olmadığını iddia eden Özçalışkan, şu detaylara dikkat çekti:

"Bahsi geçen 14.000 görselde evinde karı-kocanın cinsel ilişkisi, masum bir annenin bebeğini emzirmesi, alışveriş mağazası soyunma kabinleri, oteller, farklı güzellik merkezleri ve bütün ünlü markalardaki kabinlerden alınmış gizli kayıtlar yer almaktadır. Bu ünlü markalar ve büyük otel zincirleri bu 14.000 görselin içerisinde kendilerini hiç mi görmediler?"

14 bin mahrem görüntü rezaletinde işletme sahibinden yeni iddia: Oteller ve ünlü markalar da var

SORUŞTURMADA 3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Skandal, Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki güzellik merkezinden hizmet alan 4 kadının, 28 Ağustos tarihinde emniyete giderek mahrem görüntülerinin dijital platformlarda satıldığını ihbar etmesiyle ortaya çıkmıştı. Kliniğe düzenlenen operasyonda 1'i aktif, 6'sı sökülmüş toplam 7 gizli kamera düzeneği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar güzellik merkezinin sahibi Fatma Özçalışkan, gizli kamera ve alarm sistemlerini kuran şüpheli Emrah Selim Cansever ve görüntülerin satıldığı Telegram kanalının yöneticisi Abdullah Çatalbaş tutuklandı.

14 bin mahrem görüntü rezaletinde işletme sahibinden yeni iddia: Oteller ve ünlü markalar da var

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Son Dakika Gündem 14 bin mahrem görüntü rezaletinde işletme sahibinden yeni iddia: Oteller ve ünlü markalar da var - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14 bin mahrem görüntü rezaletinde işletme sahibinden yeni iddia: Oteller ve ünlü markalar da var - Son Dakika
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