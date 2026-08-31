Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan ve 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı. Facianın ardından kaptanla birlikte 8 görevli gözaltına alınmış, yürütülen soruşturma kapsamında kaptan hakkında tutuklama kararı verilmişti.

267 KİŞİLİK GEMİ KISA SÜREDE ALABORA OLDU

Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos’ta hareket eden Filo Jet isimli yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başladı ve kısa sürede alabora oldu. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu.

Kaptanın yardım çağrısının ardından bölgeye sahil güvenlik ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak gemi kısa süre içinde alabora olarak deniz tabanına oturdu. Kazada son açıklamalara göre 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kurtarıldı; kayıp kişilere yönelik arama çalışmaları da devam ediyor.

KAPTAN VE 7 GÖREVLİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kazanın ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemi kaptanı ile 7 görevlinin gözaltına alındığını açıkladı. Üstel, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını ve herhangi bir ihmal tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında işlem yapılacağını bildirdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kaptan, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bazı kazazedeler, kazanın ardından çektikleri videolarda kaptanın inadına hızlı gittiğini iddia etmişti. Bazı yolcular da gemide bir sıkıntı olduğunu anladıklarını ve kaptana "geri dön" dediklerini, ancak kaptanın seyrine devam ettiğini iddia ederek, "İnatla dönmedi, en son önü patladı" demişti.

Diğer 7 görevlinin hukuki durumuna ilişkin süreç ise devam ediyor.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Geminin neden su aldığı ve kısa sürede alabora olduğu henüz kesinlik kazanmadı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kazanın meydana geldiği gün deniz ve hava koşullarının sefere uygun olduğunu belirtirken, olayın nedeninin soruşturma sonucunda ortaya çıkarılacağını söyledi.

Kazadan kurtulan bazı yolcular ise sefer sırasında gemide yaşananlarla ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Yolcuların mürettebatı deniz koşulları ve gemideki sorunlar konusunda uyardıkları öne sürülürken, bu iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Öte yandan KKTC Bakanlar Kurulu, faciada yaşanan can kayıpları nedeniyle 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında 3 günlük ulusal yas ilan etti.